SYM, da Taiwan una gamma di scooter Euro5+ sempre più ampia e variegata

È una gamma sempre più variegata e completa quella che SYM propone sul mercato italiano per continuare a presidiare tutti i segmenti, dal più piccolo 50 cc al più grande 500 cc. Difatti, con l'arrivo dell'omologazione Euro5+ SYM ha rinnovato tutti i suoi best seller e ha introdotto interessanti novità.

Con l'avvento di ADX TG 400 si completa la squadra degli scooter più divertenti di casa SYM. Il piccolo (125 cc), il medio (300 cc) e il grande (400 cc) rappresentano un trittico che accontenta un pubblico variegato. Per quanto riguarda i ruota alta, SYM propone sul mercato ben 3 modelli: Symphony, portabandiera del marchio in Italia, completamente ristilizzato nella sua parte anteriore; Symphony ST, la versione più nobile, con un nuovo design delle frecce a LED; Symphony SR, entry level della gamma, con un prezzo competitivo. Completa il team il noto e molto apprezzato Joyride 300, il midi GT compatto, con il bauletto in dotazione.

Per quanto riguarda i veicoli che si propongono di coniugare utilizzo quotidiano e gite fuoriporta c'è la squadra composta da Cruisym 300, Maxsym GT 400 e Maxsym TL 500, giganti dall'agilità notevole che propongono propulsori brillanti e tecnologici. Infine, completano la gamma i modelli Fugue e Jet 14 Evo, due novità dal design sportivo e accattivante, che offrono un mix perfetto di stile, comfort e prestazioni, rendendoli la scelta ideale per muoversi agilmente in città.