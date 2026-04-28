Sym, ecco il nuovo Joyride 300: evoluzione nel design e nella dotazione ora più completa

E' un rinnovamento della propria offerta nel segmento degli scooter di media cilindrata, quello a cui SYM punta con il debutto del nuovo Joyride 300, modello aggiornato nel design e nella tecnica con l'obiettivo di essere pratico, comodo e munito di dotazioni complete. Il restyling introduce un'evoluzione profonda del modello, che abbina linee più moderne a una serie di soluzioni pensate per migliorare l'utilizzo quotidiano sia in città sia nei percorsi extraurbani. Sul piano estetico il nuovo Joyride 300 si distingue per il frontale ridisegnato con gruppi ottici anteriori a quattro lenti full Led, studiati per migliorare visibilità e riconoscibilità visiva. Anche il posteriore adotta una nuova firma luminosa Led con effetto tridimensionale.

Tra gli elementi centrali del progetto c'è la ricerca della praticità. La combinazione tra ruota anteriore da 16 pollici e pedana piatta punta a garantire agilità e facilità di guida nel traffico urbano, mantenendo al tempo stesso stabilità e comfort di marcia. L'ergonomia è stata rivista attraverso una nuova sella dotata di supporto lombare e una diversa configurazione dei poggiapiedi, mentre il parabrezza regolabile consente di adattare la protezione aerodinamica alle esigenze del pilota. La dotazione di serie, poi, comprende strumentazione Lcd, sistema keyless 2.0 e presa Usb Quick Charge 3.0, oltre a un bauletto Shad da 39 litri con portapacchi integrato incluso di serie.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza e alla gestione della guida. Il nuovo Joyride 300 adotta infatti il controllo di trazione Tcs e l'Abs, sistemi che lavorano insieme per migliorare stabilità e controllo su superfici a bassa aderenza. Il sistema di acceleratore a doppio cavo è stato invece sviluppato per offrire una risposta più fluida e progressiva nell'erogazione della potenza.