Sym rilancia con due nuovi modelli pensati per la mobilità cittadina: Bwt 125 e il rinnovato Symphony Sr

Sym amplia la propria offerta nel segmento scooter presentando due nuovi modelli pensati per la mobilità cittadina, ovvero Bwt 125 e il rinnovato Symphony Sr. Due proposte complementari che interpretano esigenze diverse dell'utenza urbana. Il Bwt 125 si caratterizza per un'impostazione orientata alla praticità quotidiana, con linee essenziali e uno scudo anteriore dalle forme fluide. Sul piano tecnico adotta il sistema EnMIS (Enhanced Multi-Ignition System), studiato per ottimizzare combustione ed efficienza, contribuendo alla riduzione delle emissioni.

La ciclistica prevede ruota anteriore da 16 pollici e telaio progettato per garantire stabilità anche su fondi irregolari. Tra le soluzioni funzionali figurano il tappo carburante anteriore, presa USB, pedana piatta e bauletto posteriore di serie. Il restyling del Symphony Sr introduce invece un'impronta più sportiva, evidenziata da un frontale scolpito con prese d'aria a nido d'ape e da gruppi ottici full Led. La dotazione tecnica comprende ruote da 16 pollici, doppi ammortizzatori posteriori regolabili e sistema di frenata Cbs. L'equipaggiamento è completato da cruscotto Lcd, vano sottosella da 18 litri e ricarica rapida.