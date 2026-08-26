Sym Symphony 125i alza l'asticella con il MY26 puntando su tecnologia, qualità e design

Dal successo delle precedenti generazioni, lo scooter Sym Symphony 125i si rinnova con il MY26 per rispondere alle nuove esigenze della mobilità urbana, mantenendo i punti di forza che ne hanno decretato il successo sul mercato italiano. Con un prezzo di listino cha parte da 2.499 euro, il nuovo Symphony 125i conferma una proposta pensata per offrire praticità e tranquillità anche nel lungo periodo puntando su tecnologia, qualità percepita e design, con quattro interventi principali. Tra questi il nuovo cruscotto digitale che rende più immediata la lettura delle informazioni di marcia, mentre le frecce anteriori e posteriori a Led migliorano visibilità ed efficienza luminosa, il gruppo ottico posteriore adotta inoltre un nuovo disegno, più moderno e distintivo, mentre il parabrezza entra nella dotazione di serie per aumentare il comfort durante gli spostamenti quotidiani.

A questi aggiornamenti si affiancano le caratteristiche che hanno contribuito al successo del Symphony 125i, dai cerchi da 16 pollici alla pedana piatta, dalla presa Usb all'ampio vano sottosella, fino al bauletto Shad da 33 litri, incluso nella dotazione di serie e particolarmente utile nell'impiego urbano. Infine, a completare la proposta è incluso un pacchetto di servizi che comprende 4 anni di garanzia integrale e 4 anni di assistenza stradale, pensato per accompagnare il cliente nel tempo e offrire maggiore tranquillità nella gestione dello scooter, anche di fronte agli imprevisti della mobilità quotidiana.