TMax, si rinnova il primo di tutti i maxiscooter. Cambia generazione il bestseller Yamaha: da 20 anni sempre al vertice

VALENCIA - Una storia straordinaria, iniziata nel 2001 quando il primo esemplare di TMAX ha rivoluzionato il mondo degli scooter. Una storia proseguita negli anni, con un veicolo capace di aggiornarsi di generazione in generazione senza mai perdere la sua identità. Una storia che continua oggi, nel 2022, con l’ultima evoluzione del maxi-scooter per eccellenza, che si rinnova sotto tutti i punti di vista. Il suo cuore pulsante è il bicilindrico da 560 cc Euro5 (47 cv a 7.500 giri/min e 55 Nm a 5.250 giri/min) con trasmissione a cinghia. Il telaio si conferma in alluminio pressofuso, mentre la forcella a steli rovesciati da 41 mm e il mono posteriore hanno ricevuto un nuovo setting.

Il peso in ordine di marcia è di 218 kg, ci sono nuovi cerchi Spinforged equipaggiati con pneumatici Bridgestone Battlax SC2, un parabrezza regolabile e un nuovo display TFT a colori da 7” della nuova strumentazione intelligente (Wi-Fi, Bluetooth e USB) compatibile con la navigazione Garmin (che richiede un contratto specifico in abbonamento). L’elettronica accoglie la più recente tecnologia “ride-by-wire” con il nuovo sensore di posizione dell’acceleratore (APSG) e con il collaudato Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T). La posizione di guida è più sportiva ed è generata da una nuova geometria del nuovo manubrio forgiato in alluminio, della nuova sella più lunga (dotata di schienalino regolabile di 30 mm) e delle pedane pilota maggiorate.

Il look beneficia di un frontale ridisegnato, con una carena più compatta, con nuove prese d’aria e ali aerodinamiche, e con un doppio faro a LED con indicatori di direzione integrati e con la distintiva luce a LED a forma di T nel posteriore. Completano il quadro la nuova colorazione gialla, l’ampio vano sottosella (che contiene un casco integrale e un computer portatile), l’impianto frenante con pinze freno radiali a 4 pistoncini, il cavalletto centrale con bloccaggio antifurto elettrico, il sistema D-Mode con mappe selezionabili e il controllo della trazione. In sella, il nuovo TMAX è migliorato, ma è sempre lui. Si conferma veloce, stabile ed efficace in tutte le situazioni.

In città è agile e ben bilanciato, tra le curve tira fuori la sua anima sportiva (esaltata dalla nuova posizione di guida) appagando anche i motociclisti più esperti e in autostrada si rivela sempre stabile e protettivo. Arriva nelle concessionarie in tre colori – giallo, blu e grigio scuro – al prezzo di 12.699 euro (che diventano 14.899 per la versione più accessoriata Tech MAX.