Tracer GT9+, Yamaha dà lezioni di turismo. Comfort, tecnologia e sportività i suoi principali punti di forza

LUBIANA - Si pone al vertice di una gamma composta da ben cinque modelli la nuova Yamaha Tracer 9 GT+, sport tourer che fa della vocazione turistica, del comfort, della tecnologia e della sportività i suoi principali punti di forza. Sì, perché riesce a unire la capacità di divertire anche i motociclisti più smaliziati su strada con la comodità e l'equipaggiamento di cui necessita chi intende macinare tanti km con bagagli e passeggero al seguito.

La GT+ si differenzia dalle altre versioni (meno costose) innanzitutto per la presenza di due radar, uno anteriore e uno posteriore, che permettono l'implementazione di sistemi come il cruise control adattivo (che funziona esattamente come sulle auto: consente alla moto di tenere la velocità di crociera preimpostata e regola automaticamente la distanza dal veicolo che precede) e il sensore dell'angolo cieco (che avvisa il guidatore con un led arancione sullo specchietto se sopraggiunge un veicolo nella “diagonale posteriore”).

L'altra novità rilevante, che si presta perfettamente alla destinazione d'uso per cui questa moto è pensata, è la presenza del cambio automatizzato Y-AMT di serie (optional sulle altre versioni). Si tratta di un automatico-sequenziale che prevede l'assenza fisica della leva della frizione e di quella del cambio e offre due modalità di funzionamento: una completamente automatica (con due mappe di cambiata preimpostate: una più turistica e l'altra più sportiva), e un'altra “manuale”, che dà al pilota la possibilità di cambiare rapporto agendo con indice e pollice sulle palette presenti sul manubrio sinistro. A questi due elementi si uniscono poi un parabrezza regolabile elettricamente con escursione di 10 mm che protegge perfettamente anche alle andature più sostenute, una sella comfort (riscaldata, come le manopole), borse rigide laterali, prese USB, navigazione Garmin (gratuita) integrata nel nuovo display TFT connesso a colori da 7” e la tecnologia Matrix Led nei nuovi gruppi ottici cornering.

A chiudere il cerchio ci pensano poi una ciclistica super affilata, con le sospensioni semiattive con due setting preimpostati e un motore tre cilindri da 119 cv abbinato alla piattaforma IMU che gestisce tutti i controlli elettronici. Insomma, una moto completa sotto tutti i punti di vista, perfetta per viaggiare a passo svelto con tutto ciò che serve per godere di un'esperienza di guida rilassante e appagante. Costa 18.599 euro ed è disponibile in due colorazioni: blu/grigio e nero/grigio.