Transalp e Hornet, frizione automatica per i gioielli Honda. Il dispositivo rende più fruibili e confortevoli le due moto

Con il debutto della E-Clutch, Honda introduce una soluzione destinata a incidere concretamente sul modo di guidare. La nuova tecnologia arriva su due modelli chiave della gamma, la CB750 Hornet e la XL750 Transalp, unendo due filosofie diverse sotto un’unica evoluzione tecnica. Da una parte una naked sportiva e reattiva, dall’altra una crossover progettata per affrontare qualsiasi percorso: entrambe oggi condividono una gestione della trasmissione più semplice, fluida e moderna. Alla base resta il bicilindrico parallelo da 755 cc, capace di esprimere 92 cv e 75 Nm, valori che garantiscono prestazioni sempre pronte. Sulla Hornet questo si traduce in una guida immediata, brillante e particolarmente dinamica, valorizzata anche da un peso contenuto di 196 kg con il pieno e la E-Clutch.

La Transalp, invece, sfrutta la stessa architettura per offrire maggiore progressività e comfort, risultando efficace nei lunghi viaggi così come nei percorsi misti e su fondi meno regolari. Il vero elemento distintivo è la Honda E-Clutch, una frizione a controllo elettronico che elimina la necessità di utilizzare la leva al manubrio nelle fasi di partenza, cambiata e arresto. Il sistema lavora in modo automatico, gestendo l’innesto in base a parametri come regime motore, velocità e apertura del gas. Questo consente di ottenere cambiate fluide e precise, riducendo lo sforzo e migliorando la continuità della guida. La leva tradizionale resta comunque sempre disponibile, lasciando al pilota piena libertà di scelta. Sulla Honda CB750 Hornet E-Clutch, questa innovazione esalta il carattere sportivo della moto. La ciclistica equilibrata, le sospensioni Showa e l’impianto frenante con pinze radiali permettono di sfruttare al meglio la rapidità della trasmissione. Le prime impressioni di guida evidenziano una grande naturalezza: dopo pochi chilometri si entra in sintonia con il sistema, dimenticando quasi la frizione tradizionale. Le cambiate risultano immediate e prive di incertezze, contribuendo a una guida più coinvolgente e intuitiva. La Honda XL750 Transalp E-Clutch interpreta invece la stessa tecnologia in chiave più trasversale. Qui la frizione elettronica diventa un supporto concreto sia su strada sia in fuoristrada, facilitando le ripartenze e migliorando la gestione nei passaggi più tecnici.



Per il 2026 arrivano anche sospensioni completamente regolabili, forcella e monoammortizzatore più evoluta e un nuovo paracoppa di serie, elementi che rafforzano ulteriormente la vocazione adventure del modello. Le ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore confermano la capacità di affrontare terreni diversi con sicurezza. In entrambi i casi, la E-Clutch non sostituisce il controllo del pilota, ma lo amplia. Riduce la fatica nelle situazioni più impegnative, migliora la fluidità di guida e consente di concentrarsi maggiormente sulle traiettorie. Il sistema dimostra un funzionamento coerente e naturale, adattandosi rapidamente allo stile di chi guida.