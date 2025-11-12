Triumph allarga la gamma Tiger con nuove versioni speciali. Reinterpretano il carattere adventure del marchio britannico

Triumph Motorcycles ha presentato le nuove Tiger 900 e Tiger 1200 Alpine e Desert Special Edition, versioni che reinterpretano il carattere adventure del marchio britannico ispirandosi ai paesaggi alpini e desertici. Le due edizioni speciali introducono livree inedite, dotazioni più ricche e una tecnologia evoluta, con disponibilità in preordine e consegne previste dai primi mesi del 2026. La Tiger 900 si arricchisce di componenti premium, a partire dal silenziatore Akrapovič, per la prima volta di serie su un modello adventure Triumph.

La Alpine Edition, derivata dalla GT Pro, adotta sospensioni Marzocchi regolabili con 180 mm di escursione e una livrea Snowdonia White e Sapphire Black con dettagli Aegean Blue. La Desert Edition, basata sulla Rally Pro, è pensata per l'off-road più impegnativo con sospensioni Showa da 240 mm, protezioni per serbatoio e motore e colorazione Urban Grey e Sapphire Black con accenti Baja Orange. Entrambe dispongono di display TFT da 7», Triumph Shift Assist e fino a sei modalità di guida, con la Desert che aggiunge la Off-Road Pro.

Le Tiger 1200 Alpine e Desert alzano ulteriormente l'asticella in termini di comfort e sicurezza, introducendo di serie i sistemi Blind Spot Assist e Lane Change Assist, sviluppati con Continental, insieme alle selle riscaldate per pilota e passeggero e alle sospensioni Showa semi-attive con 200 mm di escursione. Il sistema Active Preload Reduction consente inoltre di abbassare la moto fino a 20 mm nelle fasi di arresto. I prezzi partono da 17.095 euro per la Tiger 900 Alpine, 17.995 euro per la Desert, 21.995 euro per la Tiger 1200 Alpine e 22.995 euro per la Desert.