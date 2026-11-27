Presentata al MotoGP di Valencia, la nuova Triumph Street Triple 798 Moto2 Edition porta l'anima delle corse su una base tecnica ancora più specialistica. Realizzata in serie limitata di 1.000 esemplari a livello mondiale – 500 per ciascuna delle due livree – celebra l'arrivo del nuovo tre cilindri da 798 cc di Triumph nel campionato Moto2™ a partire dal 2027, unendo l'agilità della nuova generazione Street Triple a una ciclistica e a un'ergonomia pensate per esaltare anche l'uso in circuito.

Ciclistica e dotazione track-ready. Rispetto alla Street Triple 798 RS svelata la settimana precedente, la Moto2™ Edition scende a 181 kg in ordine di marcia (2 kg in meno), grazie anche alla batteria agli ioni di litio, a una geometria rivista – con cannotto di sterzo più inclinato, avancorsa ridotta e maggiore luce a terra per angoli di piega più ampi – e al telaio in alluminio riprogettato con serbatoio da 15 litri e scarico ripensato per centralizzare le masse.

L'impostazione di guida diventa più raccolta e sportiva con semimanubri fissati alla piastra di sterzo superiore ricavata dal pieno (con numerazione progressiva per ciascuno dei 500 esemplari per colore) e pedane arretrate. Sul fronte tecnico spiccano:

Sospensioni Öhlins: forcella a steli rovesciati NIX30 da 43 mm completamente regolabile (120 mm di escursione) e monoammortizzatore STX46 con serbatoio separato anch'esso regolabile (130 mm di escursione).

Freni e gomme: doppio disco flottante anteriore da 310 mm con pinze radiali Brembo Hypure a quattro pistoncini e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 (posteriore da 190 mm).

Altezza sella modulabile: di serie a 836 mm, riducibile fino a 791 mm (-45 mm complessivi) combinando il leveraggio posteriore dedicato (-15 mm) e la sella ribassata (-30 mm) disponibili come accessori.

Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles : "Il nostro rapporto con la Moto2 è diventato una parte fondamentale del nostro processo di sviluppo: sfruttiamo ciò che impariamo in pista per perfezionare i motori delle nostre moto di serie. Il 2027 segna il cambiamento più significativo da quando siamo diventati fornitori ufficiali di motori per il campionato. Il nuovo motore a tre cilindri da 798 cc offre maggiore potenza e coppia; siamo quindi molto curiosi di vedere come si tradurrà in termini di prestazioni in pista la prossima stagione. Per gli appassionati di Triumph e della Moto2™, questa edizione limitata rappresenta un legame diretto con questo importante traguardo: saranno disponibili solo 1.000 esemplari in tutto il mondo, ciascuno numerato individualmente."

Motore tre cilindri da 798 cc e stile Moto2. Il propulsore tre cilindri da 798 cc nasce sull'onda dell'esperienza maturata da Triumph come fornitore unico dei motori del Mondiale FIM Moto2™ dal 2019 – oltre due milioni di chilometri in gara e 89 record assoluti e 77 in gara raggiunti a fine stagione 2025, di cui 37 solo nel 2025 – e sviluppa 135 CV con una coppia massima di 86 Nm, spingendo con maggiore vigore su tutto l'arco di erogazione. A supporto delle prestazioni ci sono bilancieri a dito ultraleggeri con rivestimento DLC, valvole maggiorate, rapporto di compressione più alto, aspirazione e scarico riprogettati (con doppia uscita rivolta verso il basso dal silenziatore sotto il motore) e interventi mirati su cambio, carter e trasmissione.

Esteticamente, la moto abbina il frontale affilato con DRL a doppio elemento e faro a proiettore a componenti in fibra di carbonio (cornice del faro, parafango anteriore, protezioni talloni, puntale), telaio in alluminio con anodizzazione trasparente, grafiche Moto2 e cerchi bicolore Triumph Performance Yellow e nero. Le varianti cromatiche sono Triumph Performance Yellow / Sapphire Black e Sapphire Black / Snowdonia White, mentre per la pista si possono rimuovere portatarga e pedane passeggero.

Elettronica, connettività e disponibilità. Il pacchetto elettronico mette a disposizione sette riding mode (Eco, Rain, Road, Sport, Track più Rider A e Rider B), ABS e controllo di trazione cornering – con Traction Control+ e controllo slittamento posteriore –, Front Wheel Lift Control, Engine Braking Control, Launch Control, cambio elettronico bidirezionale Triumph Shift Assist (utilizzabile anche con cruise control) e cronometro integrato per la pista.

A bordo trova spazio il display TFT touchscreen a colori da 7 pollici sviluppato con Bosch, con certificazione IP6K9K, sensibilità adattiva a guanti o mani nude, presa USB-C, integrazione Apple CarPlay® e Android Auto (con comandi vocali Siri® e Google Gemini™ tramite auricolare Bluetooth compatibile), fari LED con luci adattive in curva a 15° e 30°, blocchetti retroilluminati, indicatori multifunzione con segnalazione di decelerazione d'emergenza e TPMS opzionale. Con intervalli di manutenzione ogni 10.000 km e una linea di accessori Triumph Performance realizzata con Gilles, la nuova Street Triple 798 Moto2 Edition è già ordinabile a partire da € 16.995 (fc), con arrivo nelle concessionarie previsto da maggio 2027.