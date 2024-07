TVS Motor Company: il marchio motociclistico indiano sbarca in Italia e inizia da Roma

ROMA – TVS Motor Company, costruttore indiano leader mondiale nel settore dei veicoli a due ruote, ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel mercato italiano. L'azienda, fondata nel 1978 con sede a Chennai, si prepara a conquistare il pubblico italiano con una gamma di moto e scooter, sia termici che elettrici, pensati per rispondere a tutte le esigenze dei bikers. Nota in tutto il mondo per la sua eccellenza nella qualità e nell'innovazione tecnologica, TVS Motor ha fatto il suo ingresso sul suolo nazionale ed europeo tramite lo storico concessionario Team Cappelletti di Roma.

Potendo contare su una distribuzione di oltre 80 Paesi, la Casa indiana è sicuramente tra le più apprezzate nel mondo delle due e tre ruote. Oltre a contare una solida collaborazione con BMW, TVS Motor è specializzata nella realizzazione di moto di piccola e media cilindrata che, in un mercato come quello europeo, rivestono un ruolo sempre più importante in termini di vendite. La decisione di entrare nel mercato italiano si basa, inoltre, su un'analisi approfondita delle tendenze locali e delle preferenze dei consumatori, che mostrano un crescente interesse per veicoli sostenibili e tecnologicamente avanzati.

Sharad Mohan Mishra, Presidente e Head Group Strategy di TVS Motor Company, ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura: «Il nostro ingresso in Italia è un passo strategico verso la realizzazione delle nostre ambizioni globali. La ricca cultura motociclistica dell'Italia e la sua adozione di soluzioni di trasporto all'avanguardia rappresentano uno scenario perfetto per la nostra gamma di prodotti. Siamo ansiosi di far conoscere ai consumatori italiani i nostri veicoli, forti del nostro solido record di oltre 4 milioni di clienti globali raggiunto lo scorso anno. Questo conferma le nostre capacità in termini di design, tecnologia e servizio, alimentando la nostra fiducia nell’ingresso in Europa».

L'espansione di TVS Motor Company in Italia sarà gestita attraverso la sua nuova filiale, TVS Motor Italia, sotto la guida del Dr. Giovanni Notarbartolo di Furnari, il quale ha dichiarato: «Aprendo una filiale e offrendo un'ampia gamma di prodotti, sia termici che elettrici, TVS Motor ha sottolineato la sua fiducia e la sua strategia a lungo termine per il mercato italiano. La nostra attenzione si concentrerà su due pilastri fondamentali: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. È con grande orgoglio, dunque, che intraprendo questa nuova straordinaria avventura con uno dei quattro principali produttori di 2 ruote al mondo».

TVS Motor Italia ha quindi scelto il Team Cappelletti di Roma quale primo concessionario su suolo italiano ed europeo. La sede in Via Pellegrino Matteucci farà quindi da apripista per lo sbarco nazionale del marchio indiano. Una scenata non casuale, considerata la vasta esperienza e competenza nel settore motociclistico del dealer capitolino. Ad oggi è già possibile toccare con mano la gamma composta da quattro moto da 125 a 310 cc, come la super-sportiva TVR RR 310 e la modern-retrò TVS Robin 250, e due scooter 125 cc TVS Jupiter e TVS NTorq.

Furnari ha aggiunto: «Oggi ho avuto l’onore di nominare il primo concessionario TVS Motor non solo in Italia ma anche in Europa. Roma, dove abbiamo la nostra sede, è dunque il punto di partenza della nostra rete sicuramente pronta a trasmettere e condividere con il nostro pubblico i valori che stanno alla base del successo TVS Motor Company. Sono felice che professionisti esperti come Fabio Cappelletti e Tiziana Amadio abbiano deciso di intraprendere questo percorso che porterà entrambi ad ottenere grandi soddisfazioni».

Per celebrare l'ingresso nel mercato nazionale, TVS Motor Italia organizzerà una serie di eventi, tra cui test ride e open days, invitando tutti gli appassionati di moto e scooter a scoprire di persona la qualità e l'innovazione dei veicoli TVS. Questi eventi offriranno ai consumatori l'opportunità di provare direttamente i modelli offerti, permettendo loro di apprezzare le caratteristiche distintive e le prestazioni elevate che contraddistinguono i prodotti TVS.