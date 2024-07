TVS Motor, il costruttore indiano entra in Italia con una gamma di moto e scooter all’insegna della tecnologia e innovazione

ROMA – TVS Motor Company, recentemente entrata nel mercato italiano, ha presentato una gamma di veicoli che promette di rivoluzionare il settore delle due ruote combinando innovazione, stile e sostenibilità. La Casa motociclistica indiana, tra le realtà più importanti e apprezzate a livello globale, si prepara a conquistare il pubblico italiano offrendo un’ampia scelta di modelli, sia termici che elettrici, capaci di soddisfare le diverse esigenze ma accumunati tutti dall’elevata esperienza di guida.

La gamma, svelata durante la presentazione della filiale italiana, è già disponibile all’acquisto nel primo concessionario ufficiale TVS Motor. Infatti il Team Cappelletti di Roma è stato il primo dealer scelto dal costruttore indiano per sbarcare nel mercato nazionale. Ad oggi l’offerta della TVS Motor Italia si compone di quattro moto, da 125 a 310 cc, due scooter elettrici e altrettanti termici.

Punta di diamante del marchio indiano è senza dubbio la Serie TVS Apache 310. Disponibile nelle versioni RR e RTR, è il risultato della collaborazione di successo con BMW, in grado di unire design e performance di livello internazionale. La Apache 310 è stata progettata per offrire un'esperienza di guida entusiasmante, con caratteristiche tecniche avanzate e un'estetica accattivante. La versione RR è ideale per chi cerca una moto sportiva ad alte prestazioni, mentre la RTR offre un'opzione più versatile per l'uso quotidiano.

Un'altra interessante proposta è la TVS Ronin 250, una moto 'modern-retro' ispirata al motociclista new-age. Progettata per uno stile di vita non convenzionale, la Ronin 250 unisce a un’estetica vintage tecnologia moderna offrendo, così, un'esperienza di guida unica. Questo modello è perfetto per chi vuole distinguersi e vivere la propria passione per le due ruote con un tocco di originalità.

La TVS Raider 125 è una moto entry-level con un design grintoso e uno stile distintivo. La Raider 125 è perfetta per gli spostamenti quotidiani, offrendo un equilibrio ideale tra performance e praticità. Con caratteristiche tecniche avanzate e un prezzo accessibile, questo modello mira a conquistare i giovani motociclisti italiani.

Per quanto riguarda gli scooter, TVS Motor Italia offre una gamma che copre diverse esigenze e preferenze. Il TVS NTORQ 125 è uno scooter di fascia media con prestazioni elevate, grazie all'esperienza maturata da TVS Racing. L'NTORQ 125 è stato progettato per offrire un'esperienza di guida dinamica, con una maneggevolezza eccellente e un motore potente. È ideale per chi cerca uno scooter versatile e performante per la città.

Il TVS Jupiter 125, elegante e moderno, è lo scooter perfetto per il commuting urbano. Con un design raffinato e caratteristiche tecniche all'avanguardia, questo modello offre comfort e praticità per gli spostamenti quotidiani in città.

Un altro modello interessante è il TVS iQube S, uno scooter elettrico L3e all'avanguardia nella mobilità elettrica. L'iQube S rappresenta il fiore all'occhiello delle due ruote elettriche di TVS Motor Company, con un design innovativo e prestazioni eccezionali. È perfetto per chi cerca un'opzione di trasporto sostenibile senza compromettere le prestazioni.

Infine il TVS X, che arriverà in Italia entro la fine dell’anno, è lo scooter elettrico connesso più avanzato al mondo. Questo veicolo innovativo ridefinisce il panorama della mobilità elettrica globale, grazie a un design accattivante, prestazioni ineguagliabili e caratteristiche tecnologiche all'avanguardia. Il TVS X offre una nuova categoria nel segmento degli scooter elettrici, combinando connettività e sostenibilità in un unico pacchetto.

Oltre ai modelli di moto e scooter, TVS Motor Italia propone una gamma di e-Bike che comprende le linee Cilo, EGO Movement, Simpel ed EBCO. Anche in questo caso l’offerta è decisamente ampia, si passa dalle mountain bike alle city bike, per soddisfare le esigenze di mobilità urbana e degli amanti della vita all'aria aperta. Le e-Bike di TVS sono progettate per unire prestazioni elevate e stile urbano, offrendo soluzioni di mobilità sostenibile e versatile.