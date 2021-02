Un Honda made in Italy: Forza è nel mezzo. Lo scooter 350cc è prodotto ad Atessa: ottimo in città ed in autostrada

ATESSA - Il Forza per Honda rappresenta un esclusivo mix di guida dinamica e carattere Gran Turismo. È nato nel 2000, per poi evolversi e diversificarsi negli anni a seguire. Nel 2013 è arrivato il Forza 300, che si è poi aggiornato profondamente nel 2018. Oggi il Forza cresce sotto tutti i punti di vista, a patire dalla cilindrata, ponendosi a metà tra il top di gamma 750 e il 125. È realizzato ad Atessa, la celebre fabbrica Honda situata nel cuore dell’Abruzzo, vero e proprio gioiello produttivo italiano, dove attualmente vengono realizzati principalmente tutti i veicoli della famiglia Forza e quelli della famiglia SH. La sua novità più rilevante è il motore.

Parliamo del collaudato monocilindrico quattro tempi che guadagna 51 cc in più (330 cc) e vede i cavalli aumentare da 25,2 a 29,2, con la coppia massima fissata a 32 Nm. Al crescere delle performance però non aumentano i consumi, che restano fissi sui 30 km/l nel ciclo medio (autonomia 340 km). Non cambia la ciclistica, anche se il telaio è ora collegato a un nuovo forcellone più leggero. Tra le novità rilevanti spiccano un parabrezza regolabile elettricamente più alto di 4 cm, un vano portaoggetti anteriore con una presa di ricarica USB che sostituisce la precedente 12V e una nuova strumentazione connessa allo smartphone tramite Bluetooth grazie al nuovo sistema Honda Smartphone Voice Control System (disponibile in Italia sulla versione Deluxe).

Per quanto riguarda invece le novità estetiche, nuovi sono i fianchi anteriori della carenatura, gli specchietti retrovisori, i pannelli laterali del codone e il carter della trasmissione. Anche lo scarico è stato rinnovato, mentre il vano sottosella contiene sempre due caschi integrali e le ruote sono da 15” davanti e 14” dietro, con il peso con il pieno di carburante che si ferma a 182 kg. Alla guida, il nuovo Forza 350 si conferma comodo, pratico e divertente. È un maxi-scooter polivalente, perfetto per il commuting urbano ma anche per il weekend, da soli o in coppia.

In città è agile e maneggevole, tra le curve diverte garantendo sempre sicurezza e precisione. Il suo motore offre una buona spinta, non vibra e consuma poco. Raggiunge quasi i 140 km/h e in autostrada gode di un’ottima protezione aerodinamica. La frenata convince anche se non è aggressiva e le Pirelli Diablo Scooter di primo equipaggiamento si comportano molto bene in tutte le situazioni. Il nuovo Honda Forza 350 costa 5.995 euro ed è già disponibile nelle concessionarie in cinque tinte: nero, blu, bianco, grigio chiaro e grigio scuro.