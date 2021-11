Valentino Rossi, bagno di folla per “l’ultimo giro” ad Eicma. «Pensare di non correre più mi mette tristezza e nostalgia»

MILANO - Un pubblico caloroso, appassionato e commosso ha festeggiato Valentino Rossi, che all’Arena MotoLive di Eicma ha compiuto il suo ultimo giro di pista. ‘One More Lap’, l’evento dedicato da Yamaha e dall’Esposizione Internazionale delle due ruote per l’addio alle corse del più grande motociclista italiano di sempre, ha visto infatti migliaia di tifosi del pilota pesarese, con gli occhi appiccicati addosso al loro idolo, che oggi per la prima volta varcava i padiglioni di Rho di FieraMilano. Circondato dalle quattro Yamaha con le quali ha vinto altrettanti Campionati del Mondo, Valentino è salito sul palco acclamato da una folla in tripudio, in sella ad una speciale Yamaha YZF-M1 60ø anniversary. Per un’ora e mezza poi, Valentino Rossi ha ripercorso i principali ricordi dei suoi 16 anni con la casa a tre diapason, dal primo titolo Mondiale con Yamaha del 2004, passando dal bis iridato del 2005, fino alla vittoria al Cavatappi di Laguna Seca ed al nuovo bis mondiale 2008 e 2009, sino all’ultimo primo gradino del podio ad Assen 2017.

A ringraziare e salutare Rossi anche Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing, che ha coronato il suo personale ringraziamento con l’arrivo sul palco di una piccola Yamaha PW50 «pink» 46 per la futura figlia di Rossi ormai in imminente arrivo: «Per Yamaha, Valentino non è mai stato un semplice pilota: è l’uomo che ha dato una svolta decisiva alle nostre attività in MotoGP e per questo non potremo mai ringraziarlo abbastanza» ha affermato Lin Jarvis. A conclusione della giornata, Yamaha Motor ha celebrato il suo pilota con un regalo a sorpresa: una Yamaha YZF-R1 VR46 special livery. Per Pietro Meda, presidente di Eicma, «è un onore che Yamaha abbia scelto in esclusiva il palcoscenico internazionale di Eicma per celebrare la straordinaria storia sportiva di Valentino Rossi. Oggi non possiamo fare altro che ringraziare la Casa di Iwata e unirci all’abbraccio della community per quello che Valentino ha fatto per il motociclismo e l’industria delle due ruote». Rossi protagonista all’Esposizione internazionale delle due ruote. Eicma e Yamaha hanno dedicato al nove volte campione del mondo un evento speciale per permettergli di abbracciare ancora una volta i tifosi, ‘One More Lap’.

Valentino è salito sul palco direttamente su una moto con una livrea speciale col numero ‘60’, omaggio ai 60 anni della casa di Iwata: «Non sarà più lo stesso per me: pensare di non correre più e non salire più sulla M1 è tosta, ci vuole un pò di tempo». Dopo quest’ ‘ultimo girò, Valentino ha parlato in diretta a Sky: «È stata una grande emozione rivedere i tifosi. Peccato per il maltempo, non ha smesso un attimo di piovere...sono stati molto coraggiosi, faceva anche freddo, ma loro non mi hanno mollato neanche oggi. È stato bellissimo avere tutto il loro supporto dall’inizio della carriera, vedere sempre le piste colorate di giallo era emozionante, mi dava una grande carica». «A Valencia - continua Rossi - ho cercato di fare un weekend più normale possibile, speravo di fare una gara decente. Ora è difficile, capita di pensare che non guiderò più la M1, che non sono più un pilota di MotoGP, mette abbastanza tristezza e nostalgia, ma va bene, piano piano mi ci sto abituando».

Poi Valentino parla del suo futuro sportivo lontano dalla MotoGp: «settimana prossima ci sarà la 100km del Ranch, parteciperanno un sacco di piloti fortissimi di MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike, Motocross... Le quattro ruote? L’8 gennaio correremo con la Ferrari ad Abu Dhabi, una gara che faccio sempre con Uccio e mio fratello Luca. Per l’anno prossimo sto decidendo tra 2-3 campionati diversi e con che team correre, non ho ancora deciso». Chiusura su Maradona a un anno dalla sua morte. «Una vita al limite, è stato il più grande di tutti, forse il più grande sportivo di tutti i tempi».