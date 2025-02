Valentino Rossi compie 46 anni: Dainese realizza tuta e casco in edizione limitata "Soleluna Vale46 Anniversario"

Una data speciale, per un compleanno altrettanto speciale. Il 16 febbraio 2025 non passerà come un giorno qualunque, ma come quello in cui Valentino Rossi ha celebrato il suo 46esimo compleanno. E per l'occasione, Dainese Group – che con i marchi Dainese e AGV ha sostenuto Valentino fin dagli esordi del suo leggendario percorso – ha disegnato un kit in edizione limitata Soleluna Vale46 Anniversario, con elementi che hanno fatto la leggenda dello stile di Valentino Rossi e dettagli preziosi ed iper esclusivi in foglia d’oro.

Il numero 46 lo ha accompagnato in tutta la carriera

Si tratta di un anniversario speciale per il pilota di Tavullia, che nel corso della sua carriera ha sempre usato il 46 come numero di gara, anche nelle stagioni in cui ha avuto la possibilità di sfoggiare l'1 di campione in carica, e dal quale non si è mai separato. Un numero entrato nel suo cuore utilizzato nel motomondiale dal padre Graziano, il numero 46 è stato ufficialmente ritirato dalla MotoGP nella stagione 2022, la prima successiva al ritiro di Rossi dalle competizioni motociclistiche.

Il kit Soleluna Vale46 Anniversario: solo 46 pezzi autografati

Il kit realizzato per l'occasione da Dainese è composto da una tuta Dainese Demone GP D-air® 3x in pelle di canguro e un casco Pista GP RR – parte del più evoluto equipaggiamento dei piloti MotoGP™, nelle taglie su misura di Valentino Rossi – caratterizzati da una base nera e carbonio, con dettagli inediti in preziosa foglia d’oro e l’immancabile giallo fluo di Valentino, consegnati all’interno di una teca espositiva da collezione. L’esclusivo completo da collezione composto da casco e tuta - non utilizzabile in pista e su strada - verrà realizzato in soli 46 pezzi numerati e firmati da Valentino Rossi, venduti, con certificato di autenticità in negozi Dainese selezionati in tutto il mondo, punti vendita VR46 e altri punti vendita scelti tra musei, circuiti e gallerie d’arte, in batch limitati nel corso dell’anno. E la tuta numero 01/46, con dettagli aggiuntivi ancora più esclusivi, verrà battuta all’asta a sostegno di una causa benefica scelta da Dainese e Valentino.

Valentino Rossi: una vera e propria leggenda

Più che uno sportivo una leggenda, più che un campione un eroe. 26 anni di carriera, 9 mondiali vinti, 7 mondiali vinti nella classe regina (500 e MotoGP™), 432 i Gran Premi corsi in carriera, 372 le gare corse nella classe regina, 115 i Gran Premi vinti nel Motomondiale in tutte le classi, 89 il primato di vittorie assoluto nella classe regina, 235 i podi nel Motomondiale in tutte le classi, 199 i podi nella classe regina. Valentino Rossi ha segnato un’epoca e ha cambiato la MotoGP™ facendola diventare un fenomeno planetario.