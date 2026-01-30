Vespa 946 Horse, versione speciale della Lunar Collection dedicata all'Anno del Cavallo. Ha la sella in pelle ispirata all'equitazione

Vespa amplia la sua Lunar Collection con la nuova Vespa 946 Horse, edizione limitata che rende omaggio alla simbologia dell'Anno del Cavallo. Dopo le versioni dedicate al Drago e al Serpente, il marchio di Pontedera punta ad nterpretare i valori di dinamismo, tenacia ed eleganza, tra design e artigianato italiano. La 946 Horse si distingue per la livrea color baio, una tonalità di marrone profondo che richiama il manto del cavallo.

La scocca in acciaio alterna finiture opache e lucide, arricchite da dettagli dorati come il monogramma 'V' sotto la sella. Protagonista dell'allestimento è la sella in pelle ispirata a quella da equitazione, realizzata a mano da artigiani italiani, con inserti in pelle pregiata anche su manubri e specchietti. Completano l'edizione limitata una gamma di accessori in stile equestre: la borsa posteriore in pelle, prodotta in Italia con lo stesso materiale della sella, il parabrezza con supporti in alluminio e il casco jet con la 'V' dorata tridimensionale sul retro.

In parallelo Vespa ha presentato 'In Sella', terzo atto della collezione fashion Al Vento, che introduce il nuovo stemma Royal, un motivo grafico con cavallo e bassotto speculari ispirato agli archivi del brand. Il blu navy è il colore guida della capsule, protagonista su varsity jacket in lana con ricami dorati, maglieria con monogramma 'V', felpe, t-shirt e una camicia in popeline con grafica ironica che ritrae un uomo con casco Vespa e un cavallo davanti a un espresso.