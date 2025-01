946 Snake, eleganza glaciale per il nuovo modello Vespa nell’anno del serpente

Si chiama 946 Snake la nuova versione di Vespa prodotta in edizione limitata per incarnare l'essenza dell'inverno e amplificare il progetto lifestyle dedicato alla stagione invernale. Il design della nuova arrivata in casa Vespa è ispirato ai paesaggi ghiacciati. Vespa 946 Snake si distingue per la sua livrea azzurra iridescente dalle sfumature sui toni del ghiaccio che richiama i colori di un paesaggio innevato. Si aggiunge l'ispirazione del serpente, che trova espressione nelle manopole e nella sella, modellate per richiamare la pelle dell'animale. Il serpente cromato è presente anche sul tappo del serbatoio e sul parafango del modello disponibile in soli 888 pezzi numerati.

Vespa 946 Snake è concepita all'interno della Lunar Collection, ovvero la serie di modelli in edizione limitata che rende omaggio al calendario lunare, proprio nel 2025, ovvero l'anno del Serpente. Vespa 946 Snake è inoltre accompagnata da accessori progettati con attenzione al design e alla funzionalità, a cominciare dal casco con interni removibili e visiera fumé. Anche il suo colore rispecchia la finitura dello scooter: un azzurro iridescente con un serpente cromato in 3D. Il mondo Vespa Snake si completa con ready-to-wear e accessori della Vespa Snake Capsule, presentata in anteprima a ottobre e integrata ora con nuovi capi d'abbigliamento.