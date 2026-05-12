Vespa, a 80 anni il mito italiano si trasforma in elettrico con Neutron. Due versioni da 11 e 14 kW, 120 km l'autonomia
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Ottant'anni dopo la sua nascita, la Vespa guarda al futuro senza perdere la propria anima. Si chiama Vespa Newtron il progetto italiano che trasforma le storiche Vespa a benzina in scooter elettrici, mantenendo intatto lo stile che ha reso celebre l'icona di Piaggio nel mondo. Il prezzo di partenza è di 3.590 euro per il kit di conversione per la versione da 11 kW e batteria da 3 kWh. «Con Vespa Newtron - ha commentato Nicola Venuto, Founder e CEO di Newtron - vogliamo dimostrare che la transizione elettrica può passare anche dal riuso intelligente. Non si tratta solo di tecnologia, ma di cultura industriale: preservare ciò che esiste, migliorandolo».
Presentata a Milano, la conversione elettrica sviluppata da Newtron punta sul riuso intelligente: invece di sostituire il mezzo, lo aggiorna con motore elettrico, batterie agli ioni di litio e sistema di ricarica omologato secondo la normativa italiana. Compatibile con diversi modelli Vespa, il Kit è disponibile nelle versioni da 11 e 14 kW, raggiungendo fino a 120 km di autonomia e una velocità massima compresa tra 90 e 110 km/h, mantenendo la tipica maneggevolezza dello scooter originale.
Per chi preferisce, invece, è disponibile anche una Vespa già convertita su base Piaggio (Donor L/GTS); in questo caso i prezzi salgono tra 7.590 e 8.990 euro chiavi in mano. È infine possibile aggiungere eventuali optional, come app di telemetria, presa Mennekes, prese USB A/C e display digitale, oltre agli accessori classici della Vespa: bauletto, parabrezza, supporto per smartphone.