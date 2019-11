Vespa, avanti tutta. All'Eicma debutta la nuova Primavera e tanti modelli speciali

MILANO - Vespa, avanti tutta. All’Eicma lo scooter di casa Piaggio dimostra ancora una volta di essere senza tempo, di avere una straordinaria capacità di adeguarsi ai tempi. E così ecco la Primavera griffata Sean Wotherspoon, un’edizione speciale che esprime tutta l’energia creativa che lega Vespa e Sean Wotherspoon, uno dei designer più creativi ed influenti del panorama statunitense.

Accolta benissimo a Milano (ressa per l’anteprima con lo stilista in via Broletto) la Primavera di Sean crea uno stile inedito dedicato “alle giovani tribù urbane, ma in grado di conquistare un pubblico ben più vasto”.La livrea è caratterizzata da finiture cromatiche dive primeggia il giallo il rosso, il verde scuro e il verde acqua. Largo spazio anche a un mix di materiali quali metallo, plastica, velluto e gomma.

Sean Wotherspoon per Vespa furba anche il casco all’ambito lifestyle con la creazione di una capsule collection di abbigliamento streetwear composta da quattro T-shirt e una tuta dallo stile contemporaneo.

All’Eicma c’è anche l’edizione speciale Vespa Primavera 125 RED ha l’intera carrozzeria verniciata nella caratteristica colorazione rossa, compresi i cerchi ruota che spiccano immediatamente insieme all’intera silhouette del veicolo, rendendo questo esemplare davvero unico e riconoscibile.

Non manca il logo affiancato allo scudetto Piaggio Group. Primavera (RED) è spinta dalla motorizzazione monocilindrica i-get 125 cc a quattro tempi, raffreddata ad aria e dotata di iniezione elettronica e distribuzione a 3 valvole.

Ed ecco anche la Vespa Racing Sixties, una serie speciale ispirata al mondo Racing nella sua estetica classica. Un modello che evoca le corse dei gentlemen riders negli anni Sessanta, un mondo nel quale la libertà espressiva si estendeva fino alla sfera della personalizzazione veicolo. Nelle grintose versioni Vespa Sprint (nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc) e Vespa GTS Super (nelle cilindrate 125 e 300 cc), le nuove Racing Sixties presentano inedite grafiche a contrasto con la carrozzeria. Due proposte estetiche caratterizzate da una sportività: la prima (giallo accostato al verde) dallo stile più classico e la seconda (rosso associato al bianco) più orientata verso un mood più dinamico.

Sul podio di Piaggio all’Eicma c’è anche Vespa Elettrica, il piccolo scooter che arriva a viaggiare a 70 km/h. In pratica una evoluzione del primo modello da 45 km/h. Le maggiori prestazioni di cui è capace Vespa Elettrica 70 km/h (omologata come motociclo) sono frutto dell’esperienza maturata dal Gruppo Piaggio sulla Power Unit e sulla batteria agli ioni di litio e derivano da un’ottimizzazione di tutti i componenti. Le maggiori prestazioni non intaccano le doti di accelerazione tipiche di Vespa Elettrica mentre l’autonomia rimane pressoché invariata: in modalità ECO, con velocità limitata a 45 km/h, Vespa Elettrica 70 km/h garantisce la medesima autonomia massima fino a 100 km, mentre in modalità Power è possibile percorrere fino a 70 km. “L’allungamento del rapporto della trasmissione finale - precisano i tecnici Piaggio - ha permesso di ottenere anche una maggiore silenziosità, dato che a parità di velocità i giri motore risultano inferiori”.

Vespa Elettrica 70 km/h si distingue per alcuni dettagli stilistici specifici: la molla dell’ammortizzatore anteriore è verniciata di rosso, tinta che viene ripresa anche sui fregi presenti sulla cover della Power Unit e sulla targhetta “Elettrica”.