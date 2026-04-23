Vespa celebra gli 80 anni con le nuove Primavera e Gts. Torna il Verde Pastello del 1946, a giugno grande festa a Roma

Vespa festeggia gli 80 anni guardando al futuro con una nuova serie celebrativa che reinterpreta lo stile delle origini. Per l'anniversario del marchio Piaggio arrivano infatti le nuove Vespa Primavera 80th e Gts 80th, modelli speciali che riportano al centro l'identità storica dello scooter più celebre d'Italia attraverso dettagli ispirati ai primi esemplari del 1946. Elemento distintivo della serie è il ritorno del 'Verde Pastello', tonalità recuperata dagli archivi storici Piaggio e già utilizzata sulle Vespa delle origini.

Il colore caratterizza non solo la carrozzeria ma anche particolari come profili dello scudo, specchi retrovisori, maniglione passeggero e sospensione anteriore, combinando finiture lucide e satinate. Completano il design la sella artigianale tono su tono, gli inserti in gomma sulla pedana e i cerchi ispirati alla storica Vespa 98, con la scritta 'Est. 1946'. Sulla Primavera 80th compare anche una griglia laterale che richiama le soluzioni tecniche dei primi modelli, mentre sullo scudo trovano spazio il badge '80 years of Vespa Est. 1946' e la targhetta celebrativa dedicata all'anniversario.

Accanto ai nuovi scooter debutta anche '80th Anniversary', collezione di abbigliamento e accessori che traduce l'estetica Vespa in chiave contemporanea con giacche, felpe, t-shirt e oggetti da collezione ispirati all'universo del marchio. Le celebrazioni per gli 80 anni culmineranno a Roma dal 25 al 28 giugno 2026 con quattro giorni di eventi nella Capitale, scelta come luogo simbolo della «dolce vita» e dell'immaginario Vespa nel mondo.