Vespa, ecco l'edizione Officina 8. Il mito celebra viaggio all'insegna della sua storia e dell'emozionalità

Ci sono oggetti che attraversano le epoche diventando delle vere e proprie icone senza tempo. E poi c'è Vespa, che ha cambiato il tempo, facendolo suo. Ha segnato periodi storici, epoche, risvegli economici, cambiamenti culturali, tutto senza mai perdere la sua identità di autentica celebrità. Vespa, infatti, non è e non è mai stato solo un mezzo di trasporto. Vespa è un battito del cuore italiano, un pezzo di storia collettiva che vibra nei ricordi di ognuno di noi. Da quella prima scintilla nel dopoguerra, quando tutto sembrava perduto e l'Italia si rialzava faticosamente, Vespa non ha solo portato le persone in giro — ha portato speranza, libertà, futuro. Era il 1946. L'azienda era ferita, senza personale, in un Paese ancora a pezzi. Ma lì, nello stabilimento di Pontedera, dentro Officina 8, in quello che era il cuore pulsante di Piaggio, i migliori artigiani del mondo aeronautico misero mano al sogno. E nacque Vespa. Un'icona che non è mai stata solo «moderna»: è stata sempre una spanna avanti, proiettata nel domani senza mai, però, dimenticare le sue origini.

Con Primavera e Gtv, ora, il marchio celebra questo viaggio all'insegna della storia e dell'emozionalità: il design che richiama il modello originale del '46, il blu dei macchinari degli anni '50, le finiture in ottone che raccontano il linguaggio industriale del tempo. La pelle della sella, i dettagli, tutto rievoca la cura e la passione di un'epoca in cui ogni cosa era fatta per durare. E poi ci sono gli appassionati, oltre 19 milioni nel mondo che l'hanno scelta negli anni. In sella ai ricordi, ai film preferiti, alle canzoni d'estate, ai primi amori. Vespa è sempre stata lì. E continua ad esserci. Perché non è solo un simbolo del passato: è una promessa che il bello non passa mai di moda. E che ciò che ha radici profonde può volare alto e andare lontano. L'esclusivo allestimento Officina 8, che celebra proprio l'esclusività e l'artiginalità del passato in chiave assolutamente innovativa e moderna, debutterà nelle prossime settimane ad un prezzo di partenza di 4.499 euro. Questa versione sarà riservata ai modelli iconici della gamma: Vespa Primavera - nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc - che di Vespa rappresenta l'anima più spensierata, e Vespa Gtv 310, con il faro basso e il manubrio con tubo a vista che ne fanno la Vespa più autenticamente sportiva di sempre.

I tratti distintivi di Vespa Primavera e Vespa Gtv Officina 8 sono immediatamente identificabili nell'esclusiva colorazione Blu Officina 8, un'intensa tonalità di blu industriale con una speciale finitura metallizzata opaca che contribuisce a riavvolgere il nastro dei ricordi, evocando ambienti industriali: macchinari come morse, torni e mole, ma anche il pratico e resistente abbigliamento da lavoro. Una scelta cromatica che crea un originale contrasto con raffinate finiture metalliche satinate. Colori e materiali tipici delle officine meccaniche e del mondo aeronautico, ma non solo: in Vespa Officina 8 rivive anche la spilla in ottone e resina blu indossata con orgoglio dai membri dello storico Reparto Sperimentale. Anche la sella con doppio rivestimento è rifinita con cura: la seduta con termosaldature orizzontali è circondata da una doppia cucitura a contrasto, mentre i rivetti in ottone lucido sono un ulteriore richiamo alla tradizione. Vespa Gtv Officina 8 è inoltre dotata di serie della cover rigida in tinta carrozzeria che riprende le tipiche carenature delle Vespa da competizione e che ne rende il look ancora più sportivo. L'allestimento è completato da numerosi dettagli in nero opaco e dagli sportivi specchi retrovisori «bar end», anch'essi in nero opaco.Ogni Vespa Officina 8 sarà accompagnata da una scatola di latta, rifinita nelle colorazioni di questa Edizione Speciale, contiene l'Owner's Book. Un volume che, partendo dai documenti originali d'archivio, ripercorre la storia del Reparto Sperimentale, la mitica Officina 8 dove menti visionarie e tecnici brillanti plasmarono il futuro, creando una storia unica di innovazione tecnologica e design. A tutto ciò si affianca una linea di accessori e abbigliamento tecnico che si coordina perfettamente con l'estetica del veicolo e che rappresenta un 'plus' per tutti gli appassionati del mondo Vespa.