Vespa e Justin Bieber, ecco la regina del pop. L'ultima generazione dell'inimitabile scooter rivisitata e griffata dalla popstar

MILANO - Quando, a metà degli Anni 50 del Novecento, nel panorama musicale di lingua inglese irrompeva un genere – il pop – destinato a conquistare il mondo, sulle strade italiane circolava già da un decennio un rivoluzionario veicolo a due ruote che quell’aggettivo – contrazione di “popolare” – lo meritava ampiamente e che, anche sulla scia dello slogan “Vespizzatevi”, indicava al Paese la strada della motorizzazione di massa imboccata – ma con due ruote in più – anche dalla Fiat 600 alla quale si sarebbe presto affiancata la 500. Due mondi apparentemente lontani che proprio nel segno del pop trovano un punto d’incontro, come dimostra il risultato del recente incontro tra due icone che li rappresentano: la Vespa di ultima generazione rivisitata e griffata da Justin Bieber, acclamato protagonista della scena musicale internazionale che a meno di 30 anni – è nato a London (Canada, non la capitale del Regno Unito) nel 1994 ed è cresciuto a Stratford (sempre in Canada, non quella sull’Avon che ha dato i natali a Shakespeare) – ha già fatto incetta di riconoscimenti, conquistando una novantina di premi tra i più prestigiosi del settore, oltre che milioni di fans sparsi in tutto il globo. Dichiarandosi «innamorato della Vespa da quando ne ho guidata una da qualche parte in Europa», Bieber ha incentrato sul colore il suo intervento creativo: un bianco assoluto e abbagliante al quale non si sottraggono neppure i dettagli, dalle cornici degli specchietti ai raggi delle ruote, dalla sella alle manopole.

Sono tono su tono persino il logo del brand e le fiamme sulla scocca, segno distintivo scelto da Bieber allo scopo di evidenziare i valori condivisi con lo scooter italiano nel campo del “fuoco” creativo, del dinamismo e della vitalità. A completare il quadro provvede una nutrita collezione di accessori dedicati, tutti ovviamente “total white”, che comprende borsa, guanti e casco. Disponibile con le classiche motorizzazioni 50, 125 e 150 cc, questa esclusiva edizione a tiratura limitata battezzata “Justin Bieber X Vespa” è equipaggiata con fanali full-led e con un display multifunzione che può connettersi a tutte le funzioni dello smartphone, app di navigazione ovviamente comprese. Gli appassionati della popstar canadese e/o dello scooter italiano devono avere pazienza, ma ancora per poco: la raccolta dei pre-ordini inizia mercoledì 20 aprile con prezzi non ancora comunicati.