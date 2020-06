Vespa, ecco la Primavera firmata Sean Wotherspoon. Nata da collaborazione con artista e designer statunitense

MILANO - Si chiama Primavera Sean Wotherspoon ed è la nuova arrivata in casa Vespa. Nata dalla collaborazione con l’artista statunitense, tra i protagonisti della cultura ‘street’ del momento, la nuova Vespa firmata Wotherspoon si presenta in un’edizione speciale e limitata. La linea comune tra Vespa e il designer è stata trovata nella passione per il colore per intercettare le tendenze di domani e conquistare che vuole giocare con lo stile. L’opera di Wotherspoon è completata da un casco e da una capsule collection di abbigliamento streetwear composta da due T-shirt.

La capsule mantiene in parte i colori forti di Vespa Primavera Sean Wotherspoon, affiancandoli ai caratteri tipici del mondo Vespa e introducendo anche una reinterpretazione del famoso logo al quale viene affiancata la firma di Sean. La livrea di Vespa Primavera Sean Wotherspoon rappresenta l’amore dell’artista per lo stile degli anni ‘80 e ‘90. Giallo, rosso, verde scuro e verde acqua sono i colori protagonisti sul veicolo, impreziosito da inserti bianchi come la ‘cravattà sullo scudo, i profili della scocca e i cerchi, sui cui bordi è impresso il logo Vespa. Diversi anche i materiali utilizzati: dal metallo alla plastica, passando per velluto e gomma. In pura tradizione Vespa, infatti, la scocca è realizzata in acciaio, una particolarità che contraddistingue Vespa sin dai suoi esordi. Sul corpo metallico si innesta la pedana poggiapiedi rossa in materiale plastico con un inserto blu in gomma.

Per la sella, Wotherspoon ha scelto un velluto a coste di colore marrone chiaro a cui ha aggiunto rifiniture bianche e il suo logo distintivo. La parte posteriore della scocca è personalizzata con una grafica dedicata che riproduce serialmente il logo di Vespa Primavera. Il motore è un monocilindrico di 125 cc a quattro tempi della moderna serie i-get, dotato di iniezione elettronica. Vespa Primavera Sean Wotherspoon è già disponibile al prezzo di 4.990 Euro.