Vespa elettrica: finite vendite solo online, gioiello eco arriva sul mercato. Colaninno: «Nostra risposta all’inquinamento»

MILANO - Terminato il periodo di pre-booking, la vespa elettrica è ora disponibile nei concessionari di tutti i principali paesi europei. Ne ha dato annuncio il gruppo Piaggio in occasione della edizione 2018 dell’ Eicma a Rho. La Vespa Elettrica, ha spiegato il gruppo, sarà disponibile nel corso del 2019 anche nella versione X, capace di arrivare fino a quasi 200 km di autonomia grazie all’adozione di un generatore di corrente alimentato a benzina, che in dipendenza dello stile di guida preserva la carica della batteria. Per fare spazio al generatore e al relativo serbatoio di carburante (3 litri), Vespa Elettrica X adotta un pacco batterie di dimensioni più contenute che, a generatore spento, garantisce autonomia fino a 50 km. L’azione del generatore aggiunge ulteriori 150 km di autonomia, portandola così fino a 200 km, un valore che propone Vespa Elettrica anche per spostamenti extraurbani.

«L’anno scorso avevamo detto che avremmo presentato la vespa elettrica quest’anno ed eccola qui. Non inquina e permette alle persone di muoversi in libertà. Se si continua a inquinare presto non potremo più muoverci, nemmeno a piedi. La scorsa settimana ero in India e a Nuova Dehli non ci si può muovere perchè il gas è talmente opprimente che non si riesce a respirarè. Lo ha detto il presidente e amministratore delegato di Piaggio Roberto Colaninno parlando alla conferenza stampa per la presentazione dei nuovi modelli del gruppo all’ Eicma 2018 a Rho. Fra i nuovi modelli vi è appunto la Vespa elettrica per cui è finito il pre-booking e il modello è ora disponibile nelle concessionarie. «In un anno è cambiata la nostra gamma e galleria di prodotti - ha detto Colaninno - e stiamo già lavorando per il 2019 che non sarà da meno soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, che sarà come orientato a un minore inquinamento, alla bellezza e al divertimento».