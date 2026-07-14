Vespa Gigi Saint Tropez, un iconico connubio fra libertà italiana ed eleganza conteporanea

Vespa amplia il proprio universo lifestyle con una collaborazione che unisce design, ospitalità e stile italiano. Il marchio di Piaggio ha presentato la Vespa Gigi Edition, una serie speciale nata insieme a Gigi, brand internazionale di ristorazione e hospitality. Il risultato è uno scooter realizzato in edizione limitata che Vespa attraverso richiami all'estate della Riviera italiana e alla dolce vita contemporanea. La personalizzazione si distingue per una livrea in giallo sole, scelta come omaggio alle origini del marchio Gigi e pensata per evocare la luce e l'atmosfera delle località balneari del Mediterraneo.

Numerosi i dettagli esclusivi, dalla sella color cognac con cuciture avorio alla cravatta sullo scudo anteriore ispirata agli ombrelloni a righe del ristorante, fino ai portapacchi con cinghie in pelle e al cestino posteriore in vimini, elementi che richiamano le tradizionali gite estive lungo la costa. Completano l'allestimento i cerchi color avorio con pneumatici a fascia bianca, reinterpretazione in chiave moderna delle Vespa che negli anni Sessanta animavano le strade di Saint-Tropez.

La collaborazione nasce dalla volontà di valorizzare due marchi accomunati da una visione del lifestyle fondata su eleganza, libertà di movimento e cura del dettaglio. La Vespa Gigi Edition sarà esposta per tutta la stagione estiva presso Gigi Saint-Tropez e sarà disponibile esclusivamente su ordinazione direttamente attraverso Vespa. Prodotta in edizione limitata, sarà proposta con un prezzo di partenza di 12.000 euro.