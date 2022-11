Vespa Gts, un mito che affascina sempre. Linee ancora più pulite e motori ecologici e grintosi

Il Vespone ringiovanisce, diventa anche più sicuro, accattivante e comodo. Vespa Gts, un mito che si rinnova ed affascina sempre come il primo giorno. Linee ancora più pulite e filanti, colori che la esaltano, motori puliti e grintosi. A Pontedera, dove si produce e dove continuerà a prodursi, hanno fatto proprio un buon lavoro. Il team tecnico di Roberto Colaninno ha ridato nuovo vigore ad un modello che, con le duecentomila unità vendute ogni anno in tutto il mondo, è una vera regina del mercato planetario. Due motori, 125 e 300 cc, otto versioni pronte a soddisfare ogni esigenza del cliente. Sì, perché il nuovo Vespone nasce con l’idea di somigliare a chi la cavalca. Non mancano anche le novità tecniche che aumentano comfort, sicurezza.



Il piacere di guida è aumentato notevolmente grazie ad un manubrio più lungo. I 20 millimetri in più per lato assecondano una posizione ergonomica certamente più comoda e riposante. Dal centro di Roma a Bracciano e ritorno, cento chilometri di prova su strada non hanno intaccato la voglia di continuare ad andare. Piace molto la risposta del motore 300cc: è immediata e decisa; nelle curve, grazie anche al controllo di trazione, la progressività del tiro entusiasma. Più leggera la 125 che da il meglio di se quando si muove con agilità nel traffico cittadino.

I motori sono quelli di ultima generazione frutti della continua ricerca che Piaggio conduce verso propulsori sempre più puliti e performanti. La 125 va con il monocilindrico i-get accreditato di una potenza di 10,3 kW a 8750 giri; mentre il Vespone 300 monta il brillante hpe (High Performance Engine) capace di sviluppare una potenza massima di 17,5 kW (23,8 cv) a 8250 giri. Dicevamo delle 8 versioni generate da colori, finiture, accessori, tipi di selle. Si va dalla Gts alla Gts Super, alla Gts SuperSport e alla Gts SuperTech. Ognuna di può avere con motore da 125 o da 300cc.



Le ruote sono di 12 pollici e i cerchi a cinque razze sono stati rivisitati con pieni e vuoti che ne snelliscono il design. Comodo il sistema keyless, mentre il display Tft a colori debutta su tutte le altre versioni. Si tratta una strumentazione, più capace di sfruttare al meglio le potenzialità del sistema di connettività Vespa Mia (che sarà di serie su SuperSport e SuperTech, accessorio sugli altri allestimenti). Ampio e comodo il vano sotto la sella dove entrano due caschi jet della linea Vespa. I prezzi vanno dai 6mila euro della Gts 125 ai 7.500 euro della Gts 300 SuperTech.