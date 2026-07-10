Vespa incontra l'Amerigo Vespucci a New York. Per l'occasione debutta un esemplare unico

Due simboli del Made in Italy si incontrano per la prima volta negli Stati Uniti. In occasione della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnato nelle celebrazioni di 'Sail4th250' per il 250° anniversario dell'indipendenza americana, è stato svelato un esemplare unico di Vespa, dedicato alla storica nave scuola della Marina Militare italiana. Il progetto è stato pensato per unire due icone dello stile, della tradizione e dell'ingegneria italiana.

Lo scooter, realizzato in un unico esemplare, rende omaggio al veliero riprendendone gli elementi stilistici più caratteristici. La carrozzeria in acciaio sfoggia una livrea nero lucido attraversata da due ampie fasce bianche ispirate allo scafo dell'Amerigo Vespucci, arricchite da dettagli grafici che richiamano gli oblò della nave. Le finiture color ocra del parafango e del sottosella evocano invece le impavesate del veliero, mentre sullo scudo trova posto la grafica ufficiale dell'Amerigo Vespucci con la nave a vele spiegate sormontata dal tricolore italiano.

Uno degli elementi più esclusivi del progetto è la sella, completamente rivestita in tela olona, ovvero lo stesso materiale utilizzato per realizzare le vele dell'Amerigo Vespucci. Il colore naturale della canapa punta anche a rafforzare il legame estetico con il celebre veliero. L'incontro tra i due simboli italiani assume anche un forte culturale. Varata nel 1931, l'Amerigo Vespucci è considerata una delle navi più belle al mondo e rappresenta da quasi un secolo la Marina Militare italiana nei principali porti internazionali.

Vespa, nata nel 1946, dal canto suo ha invece celebrato quest'anno gli ottant'anni di storia. L'esemplare speciale resterà esposto per tutta la permanenza della nave nel porto di New York.