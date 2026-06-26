Vespa, iniziata la 4 giorni di festeggiamenti per gli 80 anni a Roma. Svelata l'edizione speciale “Ottantesimo”

Sono ufficialmente iniziate a Roma le celebrazioni per gli 80 anni di Vespa. Con il taglio del nastro al Vespa Village del Foro Italico, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, ha preso il via 'Vespa Roma 2026 - 80 Years of an Icon'. Migliaia di appassionati arrivati da numerosi paesi hanno già invaso le strade della Capitale, trasformando il Foro Italico nel cuore delle celebrazioni. Oltre agli appuntamenti istituzionali, con la presentazione della moneta celebrativa realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e l'annullo filatelico speciale di Poste Italiane, il pubblico ha potuto visitare la mostra fotografica «80 Years of an Icon - The Exhibition».

La giornata inaugurale è stata anche l'occasione per svelare Vespa Edizione Ottantesimo, la serie speciale realizzata per celebrare l'anniversario del marchio. Basata sulla Vespa GTS 310, sarà prodotta in edizione numerata e limitata a 1.946 esemplari, in omaggio all'anno di nascita della prima Vespa. Il modello è ordinabile da oggi attraverso il sito dedicato. L'edizione celebrativa rende omaggio alla scocca portante in acciaio. La livrea richiama infatti l'aspetto dell'acciaio grezzo, reinterpretato con finiture contemporanee e dettagli verdi ispirati alle prime produzioni monocolore del marchio.

Tra gli elementi distintivi figurano la sella con look monoposto e cover rimovibile, i cerchi che reinterpretano quelli della Vespa 98 del 1946 e una grafica tridimensionale con il numero 80 sulle fiancate. Ogni esemplare è inoltre identificato da una targhetta numerata collocata sotto la sella. Le celebrazioni romane proseguiranno fino al 28 giugno con eventi, raduni e iniziative aperte al pubblico.