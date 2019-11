Vespa: la nuova Primavera svelata da Sean Wotherspoon, l’astro nascente della moda giovane Usa

MILANO - Sarà proprio Sean Wotherspoon, l’astro nascente della moda giovane Usa, a presentare la nuova Vespa Primavera che porta il suo nome. Sean sarà a Milano e incontrerà i suoi fans e tutti gli appassionati di cultura street, moda e design a partire dalle ore 16 di martedì, in occasione della presentazione della Vespa Primavera Sean Wotherspoon.

L’appuntamento è allo special guest presso Motoplex City Lounge, lo showroom del Gruppo Piaggio in via Broletto 13. Vespa Primavera Sean Wotherspoon è un’edizione speciale e limitata che esprime tutta l’energia creativa che lega Vespa e Sean, accomunati dall’amore per il colore e per la sperimentazione.

La passione di Sean per la cultura street, le sneakers e lo sportwear dei decenni ’80 e i ’90 e una verve creativa rivoluzionaria sono alla base di un successo planetario che ha portato Sean a collaborare prima con Nike e poi con grandi nomi come Disney, Prince, Lacoste e Galeries Lafayette.

Per Vespa ha realizzato un’edizione limitata di Vespa Primavera interpretata attraverso la sua cifra stilistica e un’originale collezione, composta da casco coordinato e da quattro T-shirt, oltre ad una tracksuit, che reinterpreta in chiave contemporanea l’heritage Vespa.

Insieme a Vespa, Sean Wotherspoon presenta anche una capsule collection di abbigliamento streetwear composta da quattro T-shirt e una tuta dallo stile unico ed esclusivo. “Per celebrare la nuova partnership tra Vespa e Sean, - informa il Gruppo Piaggio - in esclusiva durante l’evento milanese, e solo per 4 ore, saranno messe in vendita due T-shirt disegnate da Wotherspoon e realizzate in numero limitato. Sarà lo stesso designer americano a firmare personalmente le T-Shirt a chi le acquisterà”.

Sarà una festa all’insegna del divertimento, del colore e della musica in puro stile Vespa. E non solo scooter e moda. Gli ospiti che affolleranno il Motoplex di via Broletto per partecipare al Meet & Greet con Sean Wotherspoon potranno anche scatenarsi, a partire dalle 18, al ritmo del DJ set di Merk & Kremont, i brand ambassador Vespa che in questa estate hanno fatto da colonna sonora al Vespa The Sound of Europe Tour, nelle capitali della tendenza come Berlino, Parigi, Madrid e la stessa Milano.