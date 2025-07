Vespa sugli scudi, la “Officine 8” dà luce alla storia. Allestimento speciale per GTV 310 e la Primavera

Officina 8 è il nome della celebre sede del Reparto Sperimentale dello stabilimento Piaggio di Pontedera, dove nel dopoguerra iniziavano a nascere i progetti più rivoluzionari, quelli che avrebbero poi cambiato per sempre la storia delle due ruote. E, pensate, proprio tra quelle mura dove creatività e ingegno trovavano ispirazione, in un periodo storico di grande rinascita, si lavorò al progetto Vespa e si svilupparono i prototipi per la produzione in serie, per le corse e per i record da battere. Lavorare in quegli spazi, inaccessibili a tutti gli altri, certificava l’eccellenza di un ingegnere progettista come di un meccanico, di un designer o di un collaudatore: il loro segno distintivo era una spilla blu e ottone con la scritta “Piaggio 8” sulla tuta da lavoro.



Giusto per avere qualche riferimento, la Vespa che stabili 17 record del mondo di velocità e di durata nel 1950, quella del record sul km lanciato del 1951, la leggendaria “98 Corsa” e quelle che dominarono la gara off-road “Sei Giorni”, sono solo alcuni dei modelli fuoriserie nati nella Officina 8. Ed è proprio per celebrare Officina 8 che oggi nasce un allestimento esclusivo che veste la Vespa Primavera e la Gtv 310. Parliamo di due modelli molto rappresentativi del Brand, che si distinguono in questo caso principalmente per la esclusiva colorazione Blu Officina 8: un’intensa tonalità di blu con una speciale finitura metallizzata opaca che crea un contrasto con finiture metalliche satinate. Inoltre, sulle nuove Vespa Officina 8 rivive anche la celebre spilla in ottone e resina blu indossata dai membri dello storico Reparto Sperimentale e lo fa attraverso una targhetta tridimensionale posta sul retroscudo. Insomma, nessun dettaglio lasciato al caso. Anche la sella con doppio rivestimento è rifinita con estrema cura: la seduta con termosaldature orizzontali e circondata da una doppia cucitura a contrasto, mentre i rivetti in ottone lucido richiamano un po' il passato.



La Vespa Gtv Officina 8 è inoltre dotata di serie della cover rigida in tinta carrozzeria, che rievoca le tipiche carenature delle Vespa da competizione, e di specchi retrovisori “bar end” in nero opaco che dànno un ulteriore tocco di sportività. Tutti i modelli Vespa Officina 8 vengono commercializzati con prezzi a partire da 4.499 euro e con un welcome kit composto da una suggestiva scatola di latta (in rigorosa tinta blu) contenente un volume che, partendo dai documenti originali d’archivio, ripercorre la storia del Reparto Sperimentale. Non poteva certo mancare una linea dedicata di accessori e abbigliamento. Si spazia infatti dal pratico bauletto in tinta con logo Officina 8, dotato di schienalino negli stessi colori e materiali della sella, fino al casco jet, proposto nella distintiva tonalità blu industriale con finitura opaca e arricchito dal logo della serie Officina 8, passando per i guanti in maglia tecnica stretch, la giacca a vento in tessuto tecnico, la felpa hoodie, la t-shirt, una sacca sportiva e un esclusivo portachiavi.