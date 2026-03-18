Vespa Primavera e Sprint S, l'evoluzione è continua. Focus aggiornamenti su sicurezza, stile e tecnologia

Arrivano sul mercato le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S per la stagione 2026, che puntano sull'anima più giovane e metropolitana del marchio. Gli aggiornamenti riguardano stile, sicurezza e tecnologia, mantenendo al centro il design e la struttura in acciaio che da sempre caratterizza la gamma. Tra le principali novità spicca l'introduzione del freno a disco posteriore sulle versioni 125 e 150 cc, soluzione che sostituisce il tradizionale tamburo e che, insieme al disco anteriore e al sistema ABS, migliora in modo significativo l'efficacia e la sicurezza della frenata. Sul fronte del comfort debutta inoltre il sistema keyless su tutte le versioni superiori ai 50 cc, che consente l'avviamento senza chiave e integra funzioni di apertura sella e riconoscimento a distanza del veicolo.

Aggiornato anche lo stile, con nuovi cerchi da 12 pollici dal disegno a cinque razze sdoppiate e, per Vespa Sprint S, l'introduzione di una griglia a cinque feritoie sul cofano sinistro che ne enfatizza il carattere sportivo. Rivisti anche alcuni dettagli come la cresta sul parafango di Primavera, la «cravatta» sullo scudo e i materiali della sella, mentre torna il pratico gancio portaborse sotto il manubrio. Novità anche per la strumentazione, che adotta un nuovo cruscotto digitale Full Lcd capace di integrare le funzioni della piattaforma Vespa Mia, consentendo la gestione di chiamate, messaggi, musica e navigazione. La versione Primavera Tech mantiene invece il display Tft a colori da 5 pollici. La gamma si articola in due famiglie, con motorizzazioni termiche ed elettriche. I modelli a benzina sono equipaggiati con unità 4 tempi a tre valvole con iniezione elettronica nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc.

Le versioni elettriche sono disponibili sia in configurazione ciclomotore con velocità limitata a 45 km/h sia in versione motorcycle, con batterie rimovibili sulle varianti moped per facilitare la ricarica. Ampia, come da tradizione, la possibilità di personalizzazione, con una gamma colori rinnovata e numerosi accessori, tra cui bauletto, parabrezza e portapacchi, oltre alle nuove protezioni perimetrali ridisegnate. Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono già disponibili in showroom con prezzi a partire da 4.250 euro per la Primavera 50 cc, 5.350 euro per la 125 e 5.450 euro per la 150, mentre Vespa Sprint S parte da 4.450 euro per la 50 cc, 5.550 euro per la 125 e 5.650 euro per la 150.