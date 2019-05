Vespa Sei Giorni II Edition, il mito replica: la nuova edizione è ancora più sportiva

PONTEDERA - Storia, tecnologia e innovazione. È sommando questi ingredienti che si ottiene la seconda edizione della Vespa Sei Giorni, una nuova serie numerata Dopo il grande successo commerciale della prima edizione del 2017 nasce Vespa Sei Giorni II Edition. Anche la seconda serie numerata della Sei Giorni rievoca l’epopea vittoriosa dell’originale e omonima Vespa Sport “Sei Giorni” che fu realizzata per la massacrante gara di regolarità la “Sei Giorni Internazionale di Varese” disputata nel 1951. Una corsa epica nella quale Vespa fu protagonista assoluta, conquistando 9 medaglie d’oro.

La nuova edizione è ancora più sportiva: monta, infatti, il nuovo motore 300 hpe (High Performance Engine), 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica. Questo significa che rispetto alla prima versione la potenza massima raggiunge i 23,8 cavalli con un incremento del 12%, mentre la coppia massima, pari a 26 Nm, sale del 18%. Lo stile della Vespa Sei Giorni di richiama alla linea classica di Vespa. Tanti elementi la caratterizzano: Il “faro basso”, il manubrio in tubo metallico a vista, la strumentazione circolare e il cupolino brunito. Ridisegnato lo scudo frontale su cui poggia la nuova “cravatta”, allungata e impreziosita da fregi nero opaco.

E poi la sportività. Il look di Vespa Sei Giorni è caratterizzato dal portanumero nero, ripreso direttamente dalla livrea delle Vespa della Squadra Corse anni ’50, ed è esaltato da particolari neri, come i cerchi e il silenziatore di scarico, e da dettagli rossi. Vespa Sei Giorni II Edition è inoltre caratterizzata dal nuovo colore dedicato Grigio Sei Giorni. Per quanto riguarda lo spazio Vespa Sei Giorni vanta un ampio vano sottosella e una seduta ampia e comoda grazie alla sella in doppio rivestimento dal look racing ma omologata per due posti. La sella contribuisce alla migliore ergonomia: la seduta è naturale e, quindi poco stancante sulle lunghe distanze. Vespa Sei Giorni monta di la porta USB, collocata all’interno del cassetto nel retroscudo, mentre la fanaleria posteriore adotta ora la tecnologia di illuminazione full led. Sul fronte della sicurezza, è presente di serie il sistema antibloccaggio in frenata Abs. Vespa Sei Giorni II Edition è disponibile sulla rete vendita Vespa al prezzo di 6.490 Euro franco concessionario.