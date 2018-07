Vespa sempre più originale, arrivano le serie speciali Yacht Club e Notte

ROMA - La gamma Vespa si arricchisce di due nuove serie speciali: Vespa Yacht Club e Vespa Notte, realizzate sulla base tecnica delle ultimissime Vespa, sia a scocca piccola, sia a scocca grande. Presentate lo scorso novembre al salone EICMA di Milano, Vespa Yacht Club e Vespa Notte sono ora disponibili sulla rete vendita Vespa.

In dettaglio, Vespa Primavera Yacht Club, proposta nelle cilindrate 50 e 125 cc, e Vespa GTS 300 Yacht Club si caratterizzano per la colorazione bianca impreziosita da numerosi dettagli in blu. Questi includono, oltre alle grafiche dedicate sulla carrozzeria, i cerchi ruota, verniciati blu opaco con una finitura diamantata, il “cravattino” sullo scudo anteriore, anch'esso blu opaco e con i fregi cromati, e gli inserti in gomma sulla pedana. L'elemento più distintivo della serie speciale Yacht Club è senza dubbio la sella, la cui seduta presenta un'inedita lavorazione a strisce ispirata all'arredamento nautico più tradizionale e autentico.

Il cadenino bianco che corre lungo il perimetro della seduta e la targhetta con logo Yacht Club posizionata sul retroscudo completano la personalizzazione e evidenziano la cura di ogni minimo dettaglio. Vespa Primavera 50 Yacht Club è in vendita a partire da 3.510 euro e può arrivare fino a 6.030 euro. Parte invece da 3.610 euro, la nuova Vespa Sprint Notte, disponibile nelle cilindrate 50 e 125 cc, e nella versione Vespa GTS 300 Super Notte. Il nome scelto per questa serie speciale introduce bene il concetto alla base dell'allestimento, caratterizzato dalla grafica total black. Lo stile 'notturno' prevede l'accostamento al nero opaco della carrozzeria di numerosi particolari in nero lucido, quali gli specchietti, i fregi della 'cravatta' sullo scudo anteriore, i terminali del manubrio, il maniglione del passeggero e relative pedane estraibili per la GTS Super Notte.

Molto raffinati sono i dettagli come la sella dedicata a ognuno dei modelli e la targhetta con il logo posizionata nel retroscudo. Verniciati in nero lucido sono anche i cerchi ruota e la protezione della marmitta.