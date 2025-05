Vespa World Days, tutto pronto per edizione 2025. A Gijon da giovedì a domenica la festa dei vespisti

I motori cominciano a scaldarsi per l'edizione 2025 dei Vespa World Days, il raduno vespistico che dopo oltre 25 anni torna in Spagna, a Gijón, da giovedì 1 maggio fino a domenica 4 maggio. La città asturiana accoglierà appassionati vespisti in rappresentanza di migliaia di Vespa Club provenienti da tutto il mondo. L'epicentro della festa sarà, come sempre, il Vespa Village, allestito presso il Luis Adaro Exhibition Centre, nelle vicinanze del centro di Gijón. Qui ci saranno un'area espositiva con numerose attività in programma, tra cui concerti di musica live, stand espositivi e un'area food & beverage. Da qui partiranno anche i Vespa Tour, le escursioni alla scoperta dei più bei paesaggi delle Asturie e della costa atlantica.

Come da tradizione, l'evento clou è previsto nella giornata di sabato 3 maggio con la Vespa Parade. Migliaia di vespisti, in sella a Vespa di ogni epoca, sfileranno in corteo attraverso Gijón. Dopo la parata dell'edizione 2024 a Pontedera sede della Piaggio, che ha battuto ogni primato precedente con oltre 15.000 Vespa e un serpentone lungo oltre 16 km, si preannuncia un'altra partecipazione da record. Non mancherà nemmeno il Vespa Trophy, le cui premiazioni si terranno nella giornata di sabato. Il trofeo turistico mette in gara gli iscritti ai Vespa Club, chiamati a testimoniare con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book tutte le tappe del loro viaggio in Vespa verso Gijón.