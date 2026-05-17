Vision K18, la nuova visione di performance secondo Bmw Motorrad sfila a Villa d'Este

Bmw Motorrad ha scelto il Concorso d'Eleganza Villa d'Este per presentare in anteprima mondiale la nuova Vision K18, concept bike che anticipa una nuova interpretazione di performance, lusso e dinamismo nel segmento touring ad alte prestazioni. Pensata come one-off vision bike , la Vision K18 ruota attorno al tradizionale motore sei cilindri in linea da 1.800 cc, elemento centrale sia dal punto di vista tecnico sia stilistico e, secondo Bmw Motorrad, il progetto punta a trasformare la performance in un'esperienza, fondendo tecnologia, artigianalità ed emozione. Il linguaggio stilistico della moto trae ispirazione dal mondo aeronautico e dai velivoli supersonici come il Concorde, con una silhouette lunga e filante che punta a trasmette dinamismo anche da ferma.

Il design integra richiami diretti all'architettura del sei cilindri attraverso sei prese d'aria, sei terminali di scarico e sei fari Led. Tra gli elementi distintivi figurano inoltre le ampie superfici in alluminio lavorate a mano, dettagli in carbonio forgiato, componenti tecnici volutamente esposti e una sospensione idraulica abbassabile, pensata per enfatizzare il carattere esclusivo della moto. Bmw Motorrad definisce il concept attraverso il tema 'The Heat of Speed', ovvero la filosofia progettuale che punta a rendere visibile la potenza del motore e la sensazione di accelerazione tramite superfici, materiali e giochi di luce ispirati al mondo delle competizioni e dell'aviazione.

«Con la Vision K18 - ha commentato Markus Flasch, Ceo di Bmw Motorrad - mostriamo come interpretiamo performance, lusso ed emozione in un modo nuovo e con grande sicurezza. Per noi, il motore sei cilindri in linea è molto più di un motore: è una dichiarazione d'intenti». Secondo il manager, la Vision K18 rappresenta anche una dichiarazione stilistica sul futuro del marchio, esprimendo la volontà di spingersi oltre i tradizionali confini del design motociclistico e delle prestazioni touring.