World Ducati Week, a Misano la festa del centenario sarà un appuntamento unico nella storia della Casa di Borgo Panigale

Sarà l'edizione del centenario Ducati a trasformare il World Ducati Week 2026 in un appuntamento unico nella storia della Casa di Borgo Panigale. Dal 3 al 5 luglio il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà la tredicesima edizione del raduno che ogni due anni richiama in Romagna decine di migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo per celebrare la passione per le Rosse di Borgo Panigale. Presentato oggi a Misano il programma della manifestazione, che avrà come tema «Live the Legend - Celebrate 100 Years Together», un omaggio ai cento anni del marchio fondato il 4 luglio 1926. Per l'occasione si ritroveranno in Riviera non solo i protagonisti attuali della MotoGP e della Superbike, ma anche alcune delle leggende che hanno scritto la storia sportiva Ducati, da Casey Stoner a Loris Capirossi, da Troy Bayliss a Carl Fogarty. Cuore dell'evento sarà ancora una volta la Lenovo Race of Champions, la sfida che metterà uno contro l'altro i piloti Ducati impegnati nei principali campionati internazionali.

In pista ci saranno Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Nicolò Bulega, Alvaro Bautista e gli altri protagonisti della MotoGP e della Superbike in sella alle Panigale V4. Le qualifiche sono in programma il 4 luglio, giorno del centenario, mentre la gara si disputerà domenica 5 luglio. «Il World Ducati Week è sempre fantastico, è il miglior evento per sentirsi vicini ai fan», ha detto Bagnaia durante la presentazione. «Il ducatista vive questa passione come fosse un pezzo del suo cuore».

Per Morbidelli il WDW rappresenta invece «il momento in cui tutta la passione Ducati si concentra in un unico evento», offrendo ai piloti un'occasione speciale per incontrare gli appassionati. Accanto alle attività in pista troveranno spazio test ride, esibizioni, incontri con i piloti, spettacoli e aree dedicate alla storia del marchio. Tra le novità figurano l'Heritage Village, con una mostra dedicata ai cento momenti più significativi della storia Ducati, e l'esposizione della Superleggera V4 Centenario.

Confermati anche gli appuntamenti simbolo del raduno, dalla grande parata del venerdì lungo la Riviera fino al Ducati Beach Party di Riccione e allo show serale del sabato, che celebrerà i cento anni dell'azienda con la voce narrante di Francesco Pannofino. L'evento coinvolgerà l'intero territorio romagnolo. «Il cuore è qui a Misano, ma è una manifestazione che coinvolge tutta la Riviera», ha sottolineato il sindaco di Misano Adriatico. «I ducatisti hanno due sogni: possedere una Ducati e partecipare al World Ducati Week. Quest'anno ce n'è un terzo: esserci per il centenario».