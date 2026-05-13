Xiaomi Electric Scooter 6 Series: debuttano in Italia cinque monopattini per ogni esigenza urbana

Non solo tecnologia, Xiaomi amplia la propria presenza nel settore della micromobilità urbana e porta ufficialmente in Italia la nuova Electric Scooter 6 Series. Si tratta di una gamma completa di monopattini elettrici pensata per coprire esigenze molto diverse tra loro, dagli spostamenti quotidiani in città fino ai tragitti più lunghi. La nuova famiglia, presentata inizialmente al Mobile World Congress di Barcellona, arriva ora sul mercato italiano con cinque modelli differenti accomunati da un’impostazione tecnica orientata soprattutto al comfort di marcia, alla sicurezza e all’autonomia.

La nuova strategia di Xiaomi punta chiaramente a rafforzare la presenza del marchio in un settore in continua crescita, dove la richiesta non riguarda più soltanto monopattini leggeri e compatti per brevi percorrenze, ma anche mezzi capaci di offrire maggiore stabilità e comfort nell’utilizzo quotidiano. Non a caso la novità più evidente della Electric Scooter 6 Series è l’introduzione di pneumatici fino a 12” su quasi tutta la gamma, una soluzione che permette di migliorare l’assorbimento delle asperità tipiche delle strade urbane, aumentando al tempo stesso la stabilità di guida.

Accanto alle ruote di dimensioni maggiorate, Xiaomi ha introdotto sistemi di sospensione su tutti i modelli della serie, con configurazioni differenti in base alla fascia di mercato e all’utilizzo previsto. L’obiettivo dichiarato è infatti quello di offrire una guida fluida e confortevole, unendo praticità quotidiana e sicurezza affidabile per i rider di ogni livello, dal neofita fino ad arrivare al più esperto.

Al vertice della gamma si posiziona lo Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, il modello più prestazionale della famiglia. Il monopattino utilizza un motore con potenza di picco di 1.200 W e modalità Boost, pensata per garantire accelerazioni più decise e una maggiore facilità nell’affrontare rampe e pendenze urbane. Xiaomi ha sviluppato questo modello con un’impostazione quasi “premium”, abbinando pneumatici all-terrain da 12” a una sospensione a doppio braccio oscillante progettata per aumentare comfort e controllo anche sulle superfici più sconnesse.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 75 km, un valore particolarmente elevato per il segmento, mentre la ricarica rapida permette di recuperare fino a 30 km di percorrenza in un’ora. Sul piano tecnologico il modello Ultra integra sistemi elettronici come il controllo di trazione TCS, la frenata E-ABS e la connettività tramite app Xiaomi Home, oltre alla compatibilità con Apple Find My. Xiaomi ha inoltre lavorato sull’ergonomia con manubri curvi, pedana più ampia, acceleratore a doppia modalità e display TFT a colori da 3”.

Immediatamente sotto troviamo lo Xiaomi Electric Scooter 6 Max, versione pensata soprattutto per chi percorre lunghe distanze ogni giorno. In questo caso la potenza di picco scende a 1.100 W, mentre l’autonomia massima dichiarata raggiunge i 70 km. Il focus principale diventa però il comfort grazie a sospensioni a lunga escursione con forcella anteriore e doppia molla posteriore, una configurazione studiata per affrontare pavé, tombini e asfalto irregolare con maggiore fluidità. Anche questo modello utilizza ruote da 12” e integra indicatori di direzione, compatibilità con Apple Find My e certificazione IPX6 contro acqua e schizzi.

Lo Xiaomi Electric Scooter 6 Pro rappresenta invece la proposta più equilibrata per chi cerca un compromesso tra prestazioni e utilizzo urbano quotidiano. Il motore raggiunge i 1.000 W di picco e consente di affrontare pendenze fino al 22%, mentre l’autonomia dichiarata rimane di 70 km. Anche qui troviamo sospensioni complete e pneumatici all-terrain da 12”, con particolare attenzione alla stabilità su superfici bagnate o scivolose grazie al sistema di controllo della trazione TCS.

La parte centrale della gamma è occupata dallo Xiaomi Electric Scooter 6, il modello destinato principalmente alla mobilità urbana tradizionale. In questo caso il motore offre una potenza massima di 800 W e un’autonomia fino a 45 km, valori sufficienti per gli spostamenti quotidiani in città. Xiaomi ha lavorato soprattutto sulla guidabilità introducendo un design con kicktail per aumentare la stabilità e un sistema di sospensioni composto da doppia molla anteriore e monoammortizzatore posteriore. Rimangono i pneumatici tubeless da 12”, mentre il sistema frenante combina freno a tamburo ed E-ABS.

Infine, alla base della nuova famiglia, si colloca lo Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, il modello più semplice e accessibile della gamma. Qui la potenza massima è di 500 W e l’autonomia raggiunge i 25 km, con un’impostazione chiaramente pensata per tragitti brevi e utilizzo quotidiano essenziale. Pur essendo la versione entry level, mantiene comunque sospensione anteriore a doppia molla e doppio impianto frenante. Cambiano invece le dimensioni delle ruote, che scendono a 10”, così come il livello di impermeabilità, certificato IPX4.

La nuova Xiaomi Electric Scooter 6 Series è già disponibile in Italia esclusivamente attraverso lo store ufficiale mi.com, con prezzi che partono da 329,99 euro per la versione Lite e arrivano fino agli 849,99 euro richiesti per il modello Ultra. In mezzo si collocano Xiaomi Electric Scooter 6 a 399,99 euro, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro a 549,99 euro e Xiaomi Electric Scooter 6 Max a 679,99 euro. Xiaomi accompagna inoltre il lancio con una serie di accessori acquistabili a prezzo promozionale, tra cui casco e compressori elettrici portatili.