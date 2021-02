Yahama D'elight 125, il nuovo scooter della casa dei diapason è comodo, semplice ed agile. Ed ha anche consumi contenuti

MILANO - Facile, semplice, agile. Tre parole che raccontano le caratteristiche principali di Yamaha D'elight. Lo scooter della casa dei diapason, già noto alle cronache cittadine, riceva una serie di aggiornamenti che non mutano la sostanza del due ruote urbano. Ritocchi per non perdere il passo dei competitor, ma soprattutto migliorie atte a renderlo ancora più efficiente e parsimonioso.

Il mezzo ideale per chi tra ragione e passione, sceglie indubbiamente la prima. Pratico e agile grazie ai suoi 101 kg di peso, è uno scooter alla portata di tutti, anche di chi non ha mai avuto a che fare con i veicoli a due ruote. Non servono particolari abilità per condurlo nel traffico, nonostante la risposta della sospensione posteriore sia piuttosto secca quando si trova ad affrontare delle asperità.

L'erogazione del motore predilige la morbidezza, in modo da mettere tutti sullo stesso piano. Non è certamente pensato per correre, piuttosto per muoversi senza incertezze nel traffico urbano. La posizione della sella porta le persone più alte a sedersi relativamente in avanti. Unitamente ad un rivestimento non eccessivamente morbido, alla lunga potrebbe non risultare comodissima la seduta del rinnovato Yamaha D'elight. Piccoli difetti che non intaccano le peculiarità dello scooter della casa giapponese. Funzionale per chi ha necessità di spazio nonostante le sole 2 ruote, grazie al capiente vano sotto sella, abbastanza ampio per contenere un casco integrale.

Il punto di forza di Yamaha D'elight è il motore da 125 cc, della famiglia di motorizzazioni Blue Core. Propulsore Euro 5, fa dei consumi contenuti la sua arma vincente, tanto che con un pieno di carburante si possono superare tranquillamente i 300 km. Un dato che deriva pure dalla tecnologia Star&Stop presente sul rinnovato D'elight. Ecco perché Yamaha dichiara 1,8 l/100km e 42 g/km di CO2. È già disponibile presso la rete, ad un prezzo di 2.649 euro (franco concessionaria).