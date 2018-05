Yamaha Camp 2018, divertimento assicurato: due giorni in sella a Ténéré e Tracer

MILANO - Tutti i possessori di Super Ténéré e Tracer 700 e 900 sono ufficialmente invitati da Yamaha e dalla rivista Due Ruote alla seconda edizione del Yamaha Camp, in programma in Toscana il 19 e il 20 maggio. Si partirà da Bagno Vignoni (Si) alle 8 del mattino (per rientrare verso le 17.00/19.00) e saranno organizzati due itinerari differenti per Super Ténéré (percorso fuoristrada) e per Tracer (percorso stradale).

I partecipanti riceveranno un welcome kit di gadget, arricchito per l’edizione 2018, da un treno di pneumatici Continental in omaggio. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 maggio 2018. Per partecipare è necessario aver compiuto 21 anni, non essere neofiti e indossare abbigliamento tecnico adeguato. E per viaggiare senza bagaglio, a ogni partecipante sarà recapitata, presso la Concessionaria Ufficiale Yamaha più comoda, una CASSA (volume 60 litri) dove riporre i propri effetti personali per il fine settimana.

La cassa sarà l'unico bagaglio ammesso insieme a un piccolo zaino (non è consentito portare bauletti o borse laterali). Special guest di questo viaggio il campione di enduro Alessandro Botturi, conosciuto per sue le imprese nella Dakar e per il suo talento. La lista dei suoi successi è lunga: pilota ufficiale del Team Yamaha Rally nel 2015/16, il trionfo nel Rally di Sardegna del 2014 e nel Merzouga Rally nel 2015. Passiamo invece ai prezzi. Si parte da 300 euro a persona con pernottamento sabato 19 maggio, cena sabato, pranzo sabato e domenica. 490 euro per due notti per una persona con cena venerdì e sabato sera, pranzo sabato e domenica. 500 euro per due persone con pernottamento sabato 19 maggio, cena sabato, pranzo sabato e domenica. Fino a 650 euro per due persone con pernottamento venerdì 18 e sabato 19 maggio, cena venerdì e sabato sera, pranzo sabato e domenica.