Yamaha, in “strada” con Carabinieri. Una flotta di 48 Tracer 9 a disposizione dell’Arma per attività di sicurezza pubblica

MILANO - Con una flotta di 48 Tracer 9, Yamaha Motor scende in strada accanto ai Carabinieri. In questo modo la casa motociclistica di Iwata, grazie al programma Yamaha for Police in Italia, continua ad essere a fianco delle Forze dell’ordine e integrerà la flotta entro la fine dell’anno con ulteriori 35 unità. «Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha in Italia - e consideriamo questa la tappa di un percorso lungo e duraturo. “Yamaha for Police” è un altro modo di tradurre concretamente il nostro impegno nei confronti della collettività e di mettere al servizio dell’Autorithy il nostro know-how, la nostra tecnologia e la nostra propensione a essere tra la gente, anche per funzioni di tutela e supporto».

La speciale fornitura, oltre che essere stata realizzata con i loghi e ed i colori della tradizionale livrea istituzionale dell’ Arma dei Carabinieri, prevede un allestimento specifico progettato in partnership con Intav Srl, composto da un faro lampeggiante a tecnologia LED montato su un palo telescopico ad estensione manuale, una doppia coppia di lampeggianti frontali a tecnologia LED integrati al parabrezza di serie, un Kit sonoro costituito da una coppia di altoparlanti in neodimio con profilo ribassato, master e slave, provvisti di modulo elettronico, oltre a un sistema di gestione con pulsantiera stagna dotata di pulsanti retro illuminati e predisposizione radio veicolare per la connessione della flotta.