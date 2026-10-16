Yamaha, ecco le nuove livree ispirate alle icone del passato per XSR900 e XSR900 GP

Yamaha aggiorna per il 2027 le XSR900 e XSR900 GP, due modelli della famiglia Sport Heritage che combinano richiami stilistici alle moto del passato e tecnologia contemporanea. Le novità si concentrano sulle colorazioni, entrambe ispirate alla storia sportiva della casa giapponese, mentre la base tecnica continua a fare affidamento sul motore CP3 e su una ciclistica progettata per offrire prestazioni e agilità. La nuova XSR900 si ispira alla YZF 750R degli anni Novanta, con una livrea che abbina una base bianca a un telaio color argento, con accenti rosa e dettagli blu sul serbatoio e sui pannelli laterali.

La combinazione, denominata Neon White, richiama uno dei linguaggi cromatici più riconoscibili dell'epoca e si affianca alla già disponibile Midnight Black. Per la XSR900 GP, invece, Yamaha guarda alle competizioni degli anni Ottanta e in particolare a Christian Sarron, pilota francese tra i protagonisti del Mondiale Grand Prix. La nuova colorazione Legend Blue si ispira alla Sonauto Yamaha con cui il pilota conquistò il campionato. La livrea blu è arricchita da dettagli azzurri su serbatoio e carene laterali, da strisce gialle e dalle tabelle portanumero gialle sul frontale e sul coprisella. Le nuove XSR900 e XSR900 GP arriveranno nelle concessionarie a partire dal primo trimestre del 2027. Per la XSR900 saranno disponibili le colorazioni Neon White e Midnight Black, mentre la XSR900 GP sarà proposta nelle tinte Legend Blue e Legend Yellow.