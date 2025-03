I 70 anni di Yamaha Motor celebrati con un nuovo logo. Fondata nel 1955 con la produzione della prima moto YA-1

Yamaha Motor celebra un importante traguardo: il suo 70esimo anniversario. E per celebrarlo l'azienda ha ideato un logo ad hoc e un nuovo video che rendono omaggio all'eredità Yamaha. Il 2025 è infatti l'anno in cui per Yamaha Motor ricorre il 70° anniversario della fondazione, in occasione del quale è stato svelato il nuovo logo aziendale, con un nuovo design, che mantiene il simbolo dei tre diapason, espressione dell'armonia tra tecnologia, esperienza e persone.

Yamaha ha presentato anche uno speciale logo per il 70° anniversario che, creato sulla base del concetto 'tutto inizia con una sfida', è stato sviluppato partendo dalla tabella porta numero utilizzata sulla YA-1, la prima moto introdotta dall'azienda nel 1955. Accanto a queste novità, Yamaha ha presentato anche un nuovo video che rende omaggio alla sua eredità e i valori fondamentali.

Fondata il 1° luglio 1955 da Genichi Kawakami, Yamaha Motor è entrata nel mercato delle moto con YA-1, un monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria e a due tempi soprannominato 'Red Dragon fly'. Per dimostrarne la qualità, Yamaha ha portato questa moto in pista solo dieci giorni dopo la sua fondazione, gareggiando nella terza edizione della Mount Fuji Ascent Race e nella prima edizione Asama Highlands Race, sempre nello stesso anno. «Settant'anni sono un traguardo straordinario - ha commentato Olivier Prévost, presidente e Ceo di Yamaha Motor Europe N.V. - e siamo onorati di celebrare e di far parte di questa eredità. Il viaggio di Yamaha Motor è stato modellato da una ricca storia fatta di esperienze e successi che hanno definito i nostri valori. Questi valori ci spingono adesso a lavorare per raggiungere l'eccellenza in tutto ciò che facciamo».