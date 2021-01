Yamaha MT-07 2021, in sella alla rinnovata naked dei grandi numeri

BRINDISI - Dalla suo lancio (2014) ad oggi ha totalizzato circa 125.000 unità in tutta Europa. Nel 2018 ha ricevuto un importante aggiornamento e ora giunge alla sua terza generazione, pronta a debuttare sul mercato. Per il 2021 la Yamaha MT-07 cambia, si rinnova, ma resta se stessa. L'autentica best seller del marchio di Iwata affina il look, rivede l'ergonomia, migliora la dotazione e il motore, ma non perde di vista i suoi capisaldi: maneggevolezza, facilità e rapporto qualità/prezzo. È riconoscibile al primo colpo d'occhio anche se ha un nuovo faro anteriore a LED che cambia anche l’identità frontale della moto evocando il nuovo Y-Design, nuove luci anche al posteriore, una carena più compatta e nuove cover del serbatoio da 14 litri.

Cambia rispetto al passato anche la posizione di guida, per via del manubrio più largo, della nuova sella e, appunto, del nuovo serbatoio. Il bicilindrico CP2 guadagna l'omologazione Euro5 ed eroga una potenza massima di 73,4 CV a 9.000 giri/min e 67 Nm a 6.500 giri/min. Per quanto riguarda la ciclistica, vengono confermati il telaio a diamante in tubi d’acciaio, la forcella tradizionale da 41mm non regolabile e il mono regolabile nel precarico. Cresce, invece, l’impianto frenante, che si affida ad un doppio disco da 298 mm all'anteriore con pinze ad attacco assiale. Infine, troviamo una nuova strumentazione LCD simile a quella della Tracer 700.

Se la si riconosce anche a distanza, anche in sella la MT-07 rimane fedele a se stessa. Resta facile, intuitiva, estremamente maneggevole in città e nel traffico, ma allo stesso tempo divertente e brillante tra le curve. È leggera, permette a tutti di mettere facilmente i piedi a terra (sella a 805 mm), strizza l'occhio ai neofiti, ma può anche soddisfare le esigenze di un motociclista esperto che cerca una moto poco impegnativa. La posizione di guida è più comoda, la qualità percepita è maggiore, il motore è sempre pronto e non si avverte on-off alle basse andature. Bene cambio e frizione. Manca il controllo della trazione, è vero, ma nel complesso il rapporto qualità/prezzo, come anticipato in apertura, è ottimo. La Yamaha MT-07 2021 costa 6.999 euro ed è disponibile nelle concessionarie ufficiali (anche in versione depotenziata) nelle colorazioni Storm Fluo, Icon Blue e Tech Black.