Yamaha MT-125 2027, arriva il restyling nel segno della famiglia Hyper Naked

In vista di EICMA 2026, la Yamaha MT-125 si rinnova per il 2027 con un design più aggressivo, nuove finiture e una maggiore integrazione delle luci a LED. La piccola naked della Casa giapponese conserva la base tecnica del modello attuale, puntando soprattutto su un look aggiornato, una migliore ergonomia e una dotazione tecnologica che comprende display TFT da 5 pollici, connettività con lo smartphone e navigazione integrata.

Design più affilato e nuove finiture

Il restyling avvicina ulteriormente la MT-125 alle sorelle maggiori della famiglia Hyper Naked. La silhouette è stata rivista attraverso una nuova sella, ridisegnata per rendere il profilo più snello e migliorare il rapporto tra pilota e moto. Cambia anche il serbatoio, ora più scolpito e muscoloso, studiato per caratterizzare l'estetica e favorire una posizione di guida naturale nell'utilizzo urbano, senza rinunciare a una postura più dinamica quando la strada diventa tortuosa.

Tra gli elementi distintivi spicca il nuovo pannello laterale testurizzato, caratterizzato da una finitura trasparente fumé e da un motivo grafico effetto glitch, con il logo MT in evidenza. Anche il frontale assume un aspetto più tagliente, grazie alla mascherina fumé e alle luci di posizione a LED dal disegno moderno, abbinate agli indicatori di direzione aggiornati. La gamma cromatica si arricchisce della nuova livrea Redline White, caratterizzata da un forte contrasto visivo e da una sella bicolore. Restano disponibili anche le colorazioni Ice Storm, Icon Blue e Tech Black, tutte accompagnate da una nuova grafica laterale con il numero 125.

Motore e ciclistica confermati. Nuovo TFT da 5''

Sul piano tecnico, la MT-125 2027 mantiene il motore da 125 cc con sistema VVA, acronimo di Variable Valve Actuation, che ottimizza il funzionamento della distribuzione ai diversi regimi. Confermati anche il telaio Deltabox, la forcella a steli rovesciati da 41 mm e l'altezza della sella di 810 mm. Tra gli aggiornamenti più rilevanti c'è la strumentazione con display TFT da 5 pollici, che integra la connettività con lo smartphone attraverso l'app gratuita Yamaha MyRide. Il sistema offre anche la navigazione con indicazioni passo-passo e permette di gestire chiamate, musica e messaggi durante la guida. L'app MyRide consente inoltre di registrare i percorsi e consultare informazioni sulle uscite, come la distanza percorsa e l'angolo di inclinazione, oltre a creare racconti di viaggio arricchiti da fotografie e da condividere con la community e sui social network.

Arrivo nelle concessionarie nel 2027

La nuova Yamaha MT-125 sarà disponibile presso i concessionari nel primo trimestre del 2027, in quattro colorazioni: Ice Storm, Redline White, Icon Blue e Tech Black. Per il modello sarà inoltre prevista una gamma di accessori originali Yamaha, acquistabili singolarmente oppure attraverso pacchetti dedicati. Non è stato ancora diramato il prezzo, per il quale dovremo probabilmente aspettare il lancio sul mercato.