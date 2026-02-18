Yamaha NMax 155 Tech Max 2026, arriva la versione premium dello scooter sportivo con contenuti tecnologici inediti

Yamaha Motor ha svelato il nuovo Yamaha NMax 155 Tech Max 2026, versione premium dello scooter sportivo che introduce contenuti tecnici e tecnologici inediti per la gamma. Novità principale è la trasmissione Yecvt (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission), che consente di variare il comportamento dello scooter selezionando due modalità di guida. In Sport il rapporto si accorcia per offrire accelerazioni più pronte e un regime più elevato, mentre in Town privilegia fluidità e comfort nei tragitti urbani.

A completare l'esperienza interviene la funzione Downshift, che aumenta la spinta in accelerazione e la frenata motore in rilascio, avvicinando le sensazioni a quelle di una moto con cambio tradizionale. Il propulsore è il monocilindrico Euro5+ Blue Core da 155 cc con tecnologia Variable Valve Actuation, progettato per abbinare prestazioni ed efficienza: i consumi dichiarati sono di 2,4 l/100 km con emissioni di 57 g/km di CO₂. Presenti anche Start & Stop e sistema Smart Key. Sul fronte tecnologico, la dotazione include un cruscotto Tft a colori da 4,2 pollici connesso, con navigazione Garmin gratuita e integrazione smartphone tramite app MyRide.

Il display consente di visualizzare notifiche, gestire chiamate e ascoltare musica (con auricolare Bluetooth opzionale). Non mancano una presa Usb-C e un ampio vano sottosella. Lo stile riprende il Dna Max inaugurato dal TMax, con design dinamico, telaio 'Boomerang', fari a doppio proiettore e illuminazione full Led. La seduta è in ecopelle con cuciture dorate. La ciclistica prevede telaio compatto, forcella telescopica da 100 mm e doppio ammortizzatore posteriore da 91 mm, mentre i cerchi da 13 pollici con pneumatici maggiorati lavorano con freni a disco da 230 mm dotati di Abs.