Yamaha NMAX, grinta e sicurezza per il nuovo scooter 125. Rappresenta il terzo modello della famiglia MAX

Dopo il recente restyling del TMAX, la Casa giapponese lancia il nuovo NMAX, un modello completamente nuovo dal punto di vista del design, che si inserisce perfettamente nell’offerta di scooter sportivi Yamaha. Con il lancio del nuovo Model Year, l’NMAX viene proposto per la prima volta anche nella variante premium Tech MAX, configurazione che presenta una dotazione di livello superiore.

Pratico, divertente e agile, tanti i plus che rendono il nuovo scooter Yamaha, unico nel suo genere. Sicuramente il suo aspetto non passa inosservato, il frontale si caratterizza per linee completamente nuove, così come la carena dalle forme decise e nette. Ampio lo spazio per le gambe, l’NMAX 125 strizza l’occhio alla sportività non rinnegando il suo DNA di scooter urbano, pratico e confortevole. Massima l’ergonomia, la scocca essenziale e l’assetto morbido privilegiano il comfort, senza per questo penalizzare il divertimento alla guida.

Ampio il vano sottoscala, in grado di ospitare un casco Jet. Nel retroscudo sono presenti due ulteriori vani, uno provvisto di sportellino e resistente alle intemperie (lato destro), l’altro profondo e aperto. Come da prassi, per il costruttore nipponico la sicurezza è stata messa in primo piano. L’NMAX 125 è equipaggiato di freni a disco anteriore e posteriore da 230 mm con ABS a due canali. I cerchi sono in alluminio da 13 pollici e calzano pneumatici da 110/70-13 all’anteriore e da 130/70-13 al retro.

Cuore del nuovo NMAX è il motore da 125 cc omologato Euro5+ dotato di tecnologia Start & Stop. Il Costruttore giapponese assicura un’autonomia fino a 300 km e un consumo carburante di 2,1 litri per 100 km. Il serbatoio carburante è da 7,1 litri. Cambia anche la strumentazione LCD, in grado di visualizzare le notifiche di chiamate in arrivo, e-mail, e messaggi SMS sul cruscotto con schermo LCD da 4,2 pollici. Novità assoluta per il Model Year 2025 dell’NMAX è la versione Tech MAX, dotata di cruscotto TFT da 4,2 pollici a colori con sistema di navigazione Garmin gratuito. Esclusive anche le colorazioni del Tech MAX: Ceramic Grey e Dark Magma.

Su strada il nuovo Yamaha NMAX 125 si rivela agile, facile da guidare e sicuro. La ciclistica, in riferimento alla ridotta cilindrata, è perfetta. Elevata la tenuta di strada, così come la stabilità. In occasione del test drive a Barcellona, nonostante le forti raffiche di vento, lo scooter giapponese ha dimostrato di “cavarsela” egregiamente anche in condizioni meteo decisamente fuori dall’ordinario.

Ottima la frenata, potente e modulabile, da riferimento il dispositivo di Start & Stop, immediato nel riaccendere il motore dopo una sosta. Il grip è elevatissimo, di serie sono presenti il traction control e l’ABS, due dispositivi che benché utilissimi soprattutto su moto e scooter di cilindrata superiore, non sono mai intervenuti. Ottima l’ergonomia, la sella è confortevole, i comandi al manubrio sono intuitivi. La strumentazione è full digital. Utilissimo il piccolo vano con sportellino posizionato alle spalle dello scudo anteriore, ove è possibile alloggiarvi uno smartphone e portafoglio, il tutto all’insegna della massima praticità.

Prezzi a partire da 3.499 euro per l’NMAX 125 e da 3.799 euro per l’NMAX Tech MAX.