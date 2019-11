Yamaha, pronto al lancio sua maestà TMax. Honda svela il best seller SH

MILANO - Gli scooter vanno. Sempre più comodi, aggressivi e sostenibili. Dall’Eicma 2019 la conferma che la sfida tra Europa e Giappone non si gioca più solo sui cavalli o sulla affidabilità ma anche e soprattutto sulla sostenibilità. E così ecco che arriva il nuovo TMax Euro5 con bicilindrico parallelo ancora più performante grazie alla cilindrata portata a 560cc.

Pistoni forgiati in alluminio, camere di combustione ridisegnate nuova cinghia di trasmissione e, soprattutto, un più comodo uso per il passeggero grazie ad una coda più affusolata. Per chi vuole meno potenza e più praticità ecco i nuovi Sh 125 e 150. Honda ha voluto rinnovamenti sostanziali a cominciare dal motore, un eSP+ con testate a quattro valvole. una tecnologia che ha permesso di avere l’omologazione Euro5.

Su questo terreno ha molto da dire anche Piaggio che mette in vetrina il nuovo Medley con motori da 125 e 150cc. Anche per Medley tanta tecnologia e, soprattutto, una connettività totale con lo smartphone che in queste cilindrate è esclusiva. Piaggio Beverly, leader nel segmento degli scooter a ruota alta, si presenta all’Eicma con la gamma 2020, disponibile nelle motorizzazioni 300 e 350. Montano l’innovativo propulsore introdotto inizialmente nella sola versione top di gamma SportTouring e ora allargato a tutta la famiglia Beverly, composta da Beverly, Beverly S e dall’inedito Beverly Tourer.

E poi c’è Vespa, la straordinaria capacità di questo marchio di adattarsi ai tempi. Così ecco una carrellata di serie speciali tutte straordinariamente giovani. Si parte con la Primavera griffata dallo stilista Sean Wotherspoon con colori e accessori capaci di capaci di incantare i più giovani. E poi c’è la Red, la Primavera 125 tutta rossa che non passa mai inosservata. I colori non bastano? Ecco la Sixties un modello che evoca le corse dei riders.

E per chi dice basta ai motori termici ecco Vespa Elettrica. All’Eicma è arrivata la versione da 70 km/h. Un bel salto in alto, la prima versione arriva a 45 Km/h. E per restare in elettrico non si può tralasciare Qooder che a Milano amplia l’offerta aggiungendo alle due ruote a batteria, anche nuove proposte a tre e a quattro ruote. In elettrico c’è anche la proposta Askoll.

La Casa vicentina propone Dixy, ruota alta e una potenza di 15 Kw. Non solo Giappone e Europa, naturalmente. Sempre in elettrico sono da segnalare anche le proposte cinesi Niu. Due modelli MQiGT e NQiGT con tecnologia sviluppata in collaborazione con Bosch e Panasonic. Proposte interessanti arrivano come sempre da Kimco con X-Town, e un 125 Euro5, il Like. Molta attenzione anche allo scooter elettrico i-One DX. Poi c’è Sym con il robusto Maxsym 400i, anche questo omologato Euro5.