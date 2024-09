Yamaha R1 Race 2025, 200 cv pronti ad aggredire ogni pista. Versione pensata per il mondo delle corse e ispirata a MotoGP

La nuova Yamaha R1 Race 2025 punta sul mondo delle competizioni e sull'uso in pista in Europa. La nuova a arrivata di casa Yamaha prende spunto dalla YZR-M1 da Gran Premio che ha ispirato l'estetica e la tecnologia della R1. A caratterizzare la R1 Race, sono, in particolare, le alette aerodinamiche ispirate alla MotoGP, le sospensioni potenziate e un nuovo impianto frenante Brembo in grado di offrire la massima esperienza di guida in pista. Le alette aerodinamiche montate sulla parte superiore della carena principale sono progettate e sviluppate a partire dai feedback tecnici del team Yamaha Factory Racing MotoGP.

Realizzate in fibra di carbonio, riducono al minimo il peso e garantiscono al contempo resistenza e rigidità, non solo aumentano la deportanza ma trasmettono anche un senso di maggiore stabilità. La nuova forcella a steli rovesciati KYB da 43 mm, sono poi completamente riprogettate e ora dispongono di regolazioni individuali per lo smorzamento in estensione e in compressione.

Per migliorare la capacità in pista, la R1 Race è dotata di un nuovo impianto frenante Brembo con pinze monoblocco Brembo Stylema. Reattivi e performanti, questi nuovi freni portano la potenza di frenata dell'R1 a un livello superiore. Sotto la sella, il motore CP4 da 998 cc, ispirato alla Yamaha YZR-M1 della MotoGP e che sprigiona 200 CV.