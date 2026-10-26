​Yamaha rifa il trucco alla famiglia moto e scooter. Dalla Tenerè alla Tracer nuove colorazioni e grafiche

Yamaha aggiorna le livree di moto e scooter per il 2027, con nuove colorazioni e grafiche per le gamme Adventure, Sport Touring, Sport Heritage, Hyper Naked e Supersport. Tra le novità figurano la Ténéré 700 Rally in Heritage White, la XSR900 GP in Legend Blue e il nuovo colore Avio Blue per gli scooter della famiglia MAX nelle versioni Tech MAX e Tech MAX+. Per la Ténéré 700 sono confermate la colorazione Icon Blue, con grafiche aggiornate, e la nuova Crystal Graphite.

La versione Rally adotta invece la tinta Heritage White, ispirata alla storia sportiva del marchio. La famiglia Tracer 9 si rinnova con il Power Blue per le versioni standard e GT, mentre la Tracer 9 GT+ sarà disponibile nelle nuove tonalità Galaxy Blue e Performance Silver. Nella gamma Sport Heritage, la XSR900 GP affianca alla Legend Yellow la nuova Legend Blue, ispirata al pilota francese Christian Sarron.

La XSR900 introduce invece la livrea Neon White, che richiama la YZF-750R degli anni Novanta, accanto alla Midnight Black. Novità anche per la famiglia MT, dove la MT-125 riceve un design aggiornato, in linea con lo stile delle MT-07 e MT-09, e una nuova colorazione Redline White. Le MT-07, MT-07 Y-AMT, MT-09 e MT-09 Y-AMT adottano la tinta Redline, disponibile insieme ad altre colorazioni già presenti in gamma. Per la MT-09 SP sono previste grafiche aggiornate nella livrea Icon Performance.

Sul fronte delle sportive, la R1 Race sarà proposta nella nuova tonalità Icon Blue. Il comunicato conferma inoltre per il 2027 la gamma Supersport composta da R1 Race, R9, R7, R3 e R125. Gli aggiornamenti interessano anche gli scooter sportivi. La famiglia Max introduce la colorazione Avio Blue per le gamme Tech Max e Tech Max+, che si affianca alla Crystal Graphite. Per l'NMax 125 Tech Max in Crystal Graphite sono previsti anche cerchi in bronzo.