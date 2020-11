Yamaha, riparte servizio noleggio “Ripartoanolo”. Per Tricity e Xenter da uno a sei mesi di affitto

ROMA - Torna il noleggio firmato Yamaha con 'Ripartoanolo', pensato per gli scooter della casa. La seconda edizione dell'iniziativa, nasce per garantire la libertà di movimento individuale nel completo rispetto delle restrizioni governative e di andare incontro a tutti coloro che devono spostarsi. Si tratta di un servizio che ciascuno può organizzare a seconda delle proprie esigenze, soprattutto in termini di tempo. "Sappiamo bene quanto sia complicato questo momento storico - ha dichiarato Andrea Colombi, country manager di Yamaha in Italia - e come sia più difficile affrontare la seconda ondata di COVID. Proprio per questo stiamo mettendo in atto una serie di servizi che possano essere di supporto per i singoli cittadini. 'Ripartoanolo' è solo la prima tra le iniziative che lanceremo. Yamaha è protagonista della mobilità e può sostenere anche chi non ha mai pensato di salire su uno scooter, grazie alla maneggevolezza e alla qualità dei veicoli in gamma, che si distinguono anche per la semplicità di utilizzo e la versatilità".

L'offerta, che interessa i concessionari che aderiscono su tutto il territorio nazionale, consiste nel noleggio al pubblico di mezzi urban mobility 125, da 1 fino a 6 mesi (una mensilità in più rispetto alla volta scorsa). È sufficiente avere la patente B, non è richiesto un livello di esperienza importante e i veicoli coinvolti sono Tricity e Xenter. A cambiare è il canone, più basso: a partire da 7 euro al giorno ci si può spostare senza problemi e non avere il pensiero dei costi accessori, come immatricolazione, bollo, tagliandi, assicurazione RC. La spesa mensile parte da 200 euro, qualora si opti per il Tricity o lo Xenter. Nel noleggio sono compresi 800 km di percorrenza al mese (qualora si superi questo limite, il costo sarà di 0,10 euro al km).

Il Tricity spicca per le sue tre ruote, la completa stabilità su qualsiasi tipo di pavé cittadi- no, la posizione di guida confortevole e consumi contenuti grazie al motore Blu Core. Lo Xenter è lo scooter dalle ruote alte, maneggevole e molto semplice da guidare. Ideale anche per chi si trovi a salire su uno scooter per la prima volta. Sul sito Yamaha www.yamaha-motor.it è possibile reperire tutte le informazioni e rendere concreta questa opportunità.