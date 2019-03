Yamaha Ténéré, svelato il prezzo della enduro stradale dei Tre Diapason

ROMA – La nuova Yamaha Ténéré è una delle moto più attese dagli appassionati. È stata presentata a Eicma 2017 nella veste non ancora definitiva, per poi essere stata svelata all'edizione 2018 del Salone di Milano così come arriverà nelle concessionarie. Sarà ordinabile a partire dal 27 marzo con prenotazioni online e fino al 31 luglio sarà proposta al prezzo speciale di 9.490 euro. Le prime consegne sono previste proprio a luglio e la prenotazione online determinerà la priorità nella consegna.



Il sistema permetterà ai clienti di confermare il proprio ordine dal concessionario ufficiale entro 14 giorni dalla prenotazione per potersi vedere definitivamente assegnata la propria Ténéré 700 con tutte le opzioni possibili. Saranno due le versioni disponibili: una a piena potenza e l'altra pensata per i neopatentati depotenziata a 35 kW. I colori, invece saranno tre: Ceramic Ice, Competition White o Power Black. Sviluppata negli ambienti più sfidanti da alcuni tra i piloti di rally più famosi del mondo, la nuova Yamaha Ténéré 700 è spinta dal bicilindrico fronte marcia CP2 da 689 cc. È caratterizzata da un design che si ispira al modello T7. È leggera, compatta e pensata per offrire il massimo nell'off-road (non a caso la ruota anteriore è da 21'') e nei lunghi viaggi. Assicura, infatti, un'autonomia di oltre 350 km ed è dotata di sospensioni dalla lunga escursione.